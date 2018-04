El Barça no pot amb el Celta a Balaídos i ajorna la sentència del títol (2-2)

El Barça no ha fet els deures del tot a Balaídos. Calia anar a Vigo i deixar enrere els fantasmes de les darreres visites, però els de Valverde no han aconseguit passar de l'empat a dos. La conquesta de la lliga, doncs, s'allargarà mínim una jornada més.El Barça ha saltat sobre la gespa de l'estadi gallec, maleït pels blaugrana en les darreres temporades, amb un onze titular absolutament revolucionari. De fet, Valverde ha fet tantes modificacions que no ha alineat cap jugador del filial. Un fet que no tenia lloc des del 6 d'abril del 2002. El partit ha començat sense un dominador clar. De fet, les dues primeres ocasions del partit se les ha apuntat una cada equip. Denis Suárez no ha encertat primer en una rematada des de l'interior de l'àrea i, pocs minuts després, Ter Stegen ha evitat sota pals que els gallecs desequilibressin el marcador.Amb el pas dels minuts, fruit d'una bona sortida de pilota i una gran capacitat per combinar amb rapidesa, els blaugrana s'han anat fent amb el control de la batuta. El malson de les dues últimes visites a Vigo semblava aigua passada. Els no-habituals han sabut fer una passa endavant. A partir d'aquí, s'ha succeït diverses ocasions clares per a cadascú. Les més destacades, un contraatac elèctric del Celta que Brais no ha sabut liquidar, un remat de cap de Paulinho que s'ha estavellat contra el pal i una nova oportunitat que ha deixat només en un ensurt el porter alemany del Barça amb una gran estirada.Ha estat, però, quan la intensitat del partit anava de baixada que els blaugrana han aconseguit obrir la llauna. Els protagonistes han estat dos dels nouvinguts aquest estiu, Coutinho i Dembélé. El brasiler ha recuperat una pilota clau, que ha acabat arribant al peu esquerre del francès i aquest ha definit a la perfecció. Golàs.L'alegria dels culers ha durat poca estona. Pèrdua de pilota al mig del camp d'André Gomes. Enèsim contracop dels gallecs i gol de Jonny per tornar la igualtat en el marcador just abans de la mitja part.Els de Valverde han sortit menys lucits per fer front a la segona meitat de l'enfrontament i el Celta, que veu a tocar el seu objectiu europeu de cara a la tempora vinent, ha pujat la intensitat i s'ha anat fent protagonista. La solució del tècnic blaugrana ha passat per fer entrar Messi i Sergi Roberto. Els sacrificats, Coutinho i Andrés Gomes.I els efectes de l'entrada de l'astre argentí s'han fet notar en pocs minuts. Messi ha impartit més criteri i la mica de pausa que li calia als blaugrana. Això s'ha traduït en major fluïdesa ofensiva i una combinació entre Dembéle i Semedo ha desencadenat una ocasió manifesta de gol que Paulinho, arribant imponent des de segona línia, no ha desaprofitat.Els locals no han abaixat els braços i han sabut aprofitar la baixada de ritme del conjunt català. Iago Aspas ha aprofitat una acció desafortunada de Ter Stegen i ha deixat per més endavant la sentència de la lliga per part del Barça.

