La delegació del Govern a Brussel·les celebra el primer acte públic des de l'aplicació del 155

La directora general de Relacions Exteriors, Marina Falcó Foto: ACN

La delegació del Govern a Brussel·les ha celebrat aquest dimarts el primer acte públic des de la intervenció de la Generalitat per part del govern espanyol. Amb motiu de la Setmana Catalana a la capital belga, que ha arrencat amb la inauguració d'una exposició, la directora general de Relacions Exteriors, Marina Falcó, ha aprofitat l'ocasió per comentar la situació arran del 155."Seré honesta, és una mica agredolç perquè sento que no hauria de ser jo qui estigués presentant aquesta Setmana Catalana avui sinó Amadeu Altafaj, que òbviament no pot ser aquí avui", ha afirmat agraint la tasca d'Altafaj, que va acomiadar-se del càrrec a finals d'octubre. "El trobem a faltar", ha admès. La directora general de Relacions Exteriors ha recordat també que la de Brussel·les és l'única delegació que pot celebrar el dia de Sant Jordi perquè la resta han estat tancades i ha fet una crida a "intentar ser optimistes".L'Espai Catalunya Europa ha acollit amb motiu de Sant Jordi i la Setmana Catalana a la capital belga l'exposició itinerant "La llum de Catalunya. Un passeig pel talent català", una mostra sobre el talent català i els seus referents actuals que es va exhibir al Jardí del Palau Robert el gener i el febrer passats.L'exposició, comissariada per Albert Torras, és una de les activitats programades a Brussel·les amb motiu de la celebració de la festa de Sant Jordi. Dimecres el Casal Català de Brussel·les i la Delegació del Govern davant la UE s'uniran a la celebració del 100è aniversari del naixement de l'escriptor Manuel de Pedrolo amb un esdeveniment dedicat a la seva obra i figura.A l'acte d'aquest dimarts hi han acudit una cinquantena de persones, alguns d'ells catalans residents a Brussel·les, però també representants d'oficines d'Escòcia, Irlanda del Nord, Flandes, entre altres. El darrer esdeveniment públic que va fer-se a la seu de la delegació va ser amb motiu de la Diada, al setembre. El 18 d'octubre, el conseller d'Exteriors destituït, Raül Romeva, va oferir-hi una de les darreres rodes de premsa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)