Colau reclama la dimissió de Cifuentes perquè «menteix» sense miraments

Ada Colau en el ple de l'Ajuntament de Barcelona Foto: ACN

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, a qui ha acusat de mentir sense miraments sobre el seu màster, al qual Cifuentes ha renunciat . "Algú que li ha perdut el respecte a la veritat d'aquesta forma no pot seguir en el càrrec polític que ocupa", ha subratllat Colau."Tingui el currículum que tingui, li falta el més important: sinceritat, dignitat, generositat i el valor per fer el que hauria de fer: dimitir", ha asseverat la també dirigent de BComú en un apunt al Facebook aquest dimarts, després que Cifuentes hagi renunciat al seu màster de la Universitat Rei Joan Carles."Hi ha alguna cosa pitjor que el màster de mentida de Cifuentes: la descaradura amb què menteix. Veure com és capaç d'estirar una mentida fins al patètic, passi per damunt de qui sigui", ja sigui estudiants, professors i el prestigi a la universitat, ha dit Colau.Ha sostingut que Cifuentes ha "renunciat' al seu fals títol, reconeixent així que va ser un regal, perquè ningú renuncia a un títol si se l'ha guanyat treballant", i ha afirmat que el cas representa un insult a la intel·ligència de tots els qui ho segueixen, des de l'estupefacció.Considera que el cas pot semblar una anècdota, però no ho és: "És greu i és un símptoma. Un més d'un sistema que alimenta les desigualtats socials, un més dels que governen una 'elit' que porta anys tractant-nos de ximples i mirant a la gent comuna per sobre de l'espatlla", ha asseverat Colau.

