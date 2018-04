Plataforma per la Llengua denuncia que Hisenda vulnera els drets dels catalanoparlants

Imatge del departament d'Hisenda Foto: Europa Press

L'Agència Tributària manté el català al marge quan els usuaris catalanoparlants necessiten el seu suport a l'hora de fer la declaració de la renda. Així ho ha constatat, un any més, la Plataforma per la Llengua, que ja l'any passat va denunciar la desaparició del català en diversos tràmits, tot i que finalment l'organisme va rectificar per poder complir la llei.Aquest any, l'ONG del català també ha volgut comprovar si Hisenda respecta el dret dels catalanoparlants de fer servir la seva llengua. La resposta a la qüestió, segons ha denunciat la plataforma, ha estat clara: "No". L'Agència Tributària no té cap mena de sistema preparat per atendre els ciutadans que parlen en català i el personal que destina a la informació al contribuent no és conscient que aquest dret existeix. Així es pot comprovar en aquest fitxer d'àudio que recull una de les moltes trucades que s'han fet.Segons ha explicat la Plataforma per la Llengua, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic diu a l'article 54, de principis de conducta, que els treballadors de l'administració espanyola "garantiran l'atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial al territori".Aquesta previsió legal, aprovada pel Congrés, sembla desenvolupar l'article 10 de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM), que estableix que les autoritats que tinguin competència sobre un territori amb un nombre rellevant de parlants d'una llengua «regional o minoritària» hauran d'usar aquesta llengua o almenys garantir que els seus treballadors d'atenció el públic la faran servir. Cal tenir en compte que la CELROM és un tractat internacional ratificat per Espanya el 2001 i que, com tot tractat internacional ratificat, és una norma jeràrquicament superior, fins i tot, a les lleis orgàniques de l'Estat.Tanmateix, Hisenda obvia totalment els drets dels catalanoparlants. En diverses trucades telefòniques realitzades per la Plataforma per la Llengua, treballadors de l'Agència Tributària han mostrat la seva perplexitat pel fet que algú se'ls dirigís en català, han exigit de ser interpel·lats en castellà i fins i tot han reconegut que no hi ha cap sistema previst per oferir el servei en català.A banda d'aquests aspectes legals, la Plataforma per la Llengua també ha constatat que, com cada any, el manual de declaració de la renda va aparèixer a la pàgina web d'Hisenda en un primer moment només en castellà, fet que referma novament la primacia d'una de les comunitats lingüístiques de l'Estat. A data de 17 d'abril, s'ha incorporat la versió en català, però en les versions anglesa, gallega i valenciana de la pàgina -l'Agència Tributària pràctica el secessionisme lingüístic i distingeix el català del valencià- el manual segueix estant disponible només en castellà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)