​L'Ajuntament de Barcelona es compromet a preservar el restaurant Pitarra «al màxim possible»

L'Ajuntament de Barcelona està fent "tot el possible" per preservar l'emblemàtic restaurant Pitarra, segons ha assegurat aquest dimarts el regidor de Comerç i Mercats, Agustí Colom. El Pitarra va tancar la setmana passada per convertir-se en un pub irlandès , però Colom ha subratllat que els propietaris encara no han presentat cap sol·licitud de llicència d'obres. Quan ho facin, segons ha continuat, es determinaran els condicionants que ha de requerir per mantenir el patrimoni, i ha agregat que han de treballar amb la Generalitat perquè es preservi "al màxim possible".Colom ho ha dit a la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, on ha acceptat un prec del líder d'ERC, Alfred Bosch, perquè el consistori porti a terme "totes les accions necessàries" per preservar-lo. El regidor de Comerç ha recordat que l'Ajuntament està en converses amb els propietaris a través del Districte de Ciutat Vella, l'àrea de Cultura i el comissionat de Programes de Memòria per veure com es pot mantenir l'establiment i sobretot el contingut cultural. També està en contacte amb l'Ateneu Barcelonès, que vol salvar l'arxiu històric del Pitarra Bosch ha subratllat que el Pitarra "patrimonialment és de primera importància", i ha recordat que és el bressol del teatre català, motius pels quals ha reclamat a Colom que doni "garanties" que es conservarà. El republicà ha ressaltat que ERC ha demanat a la Generalitat que declari el Pitarra com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) , cosa que permetria "paralitzar qualsevol obra i reforma", ha detallat. El regidor de Comerç espera que aquest pas permeti a la Generalitat "preservar l'espai, que és el que correspondria".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)