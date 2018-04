Zoido amenaça amb la legislació d'Antiviolència si es xiula l'himne o el rei en la Copa

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defensat que s'aplicarà la legislació d'Antiviolència a la final de la Copa del rei de futbol que enfronta aquest dissabte a Madrid el Sevilla i el Barça si es falta el respecte a persones o institucions. "Cal respectar a tots aquells, que a més són majoria, que respecten uns himnes amb tot el que té de simbologia", ha assegurat.Zoido s'ha expressat d'aquesta manera en una entrevista al diari Marca després de ser preguntat pels xiulets de part de l'afició del FC Barcelona tant a l'himne com al propi rei. Felip VI tornarà a presidir la trobada que aquest any se celebra al Wanda Metropolitano, el nou estadi de l'Atlètic de Madrid. "Preocupa i ens ocupa", ha sostingut Zoido en ser qüestionat sobre la presumible xiulada a l'himne. "Sens dubte el govern té un ferm compromís d'erradicar la violència del món de l'esport. La llibertat d'expressió cal defensar-la però en base a aquest principi; també cal respectar a tots aquells, que a més són majoria, que respecten uns himnes amb tot el que té de simbologia", ha argumentat.Zoido es va comprometre a actuar amb contundència amb això. "No li càpiga cap dubte que des del moment en què hi hagi una falta de respecte cap a algú, ja siguin persones o institucions, això tindrà una repercussió i el Comitè de Disciplina també actuarà. Antiviolència té una legislació per aplicar-la i l'aplicarem", ha assegurat. El ministre ha apuntat que, des de fa temps, es ve treballant en el dispositiu de seguretat, que superarà les 2.500 persones entre serveis d'emergència i seguretat, amb "un esforç més gran" perquè l'endemà se celebra la marató a Madrid i es disputa partit de Lliga entre l'Atlètic i Reial Betis."Es marcarà tot pels seus temps i el mateix que dic que els dispositius estan per desplegar-se i no per explicar-se, també aquestes mesures s'explicaran en el seu moment per no anar alimentant una discòrdia que no ha de produir-se", continua el ministre en referència a la mostra de pancartes amb missatges polítics o fins i tot el desplegament d'estelades.Zoido entén que pot ser perjudicial que se suspengui el partit de futbol, ​​com es va estudiar a França, en el cas que es xiuli l'himne. També recorda que, en l'última final al Vicente Calderón entre el Barcelona i el Sevilla, "una part de l'afició" va xiular l'himne. "També és veritat", segons recorda pel fet d'estar present aquell dia a l'estadi, "que molta gent del Barcelona va aplaudir l'himne".El seu missatge als directius de tots dos clubs és que es mantingui el respecte. "Que la gent gaudeixi i convisqui, que vulguin que el seu equip guanyi però al mateix temps amb respecte. Que no enterboleixi la final de la Copa del rei. Quan els dos clubs es van inscriure és perquè volien arribar a la final", exposa. Per garantir la seguretat, tant els agents de la Policia Nacional desplaçats des de Sevilla com els Mossos d'Esquadra que fan el mateix amb els aficionats culers tindran un paper destacat en aquest dispositiu, a fi de prevenir algun xoc.En ser preguntat per la falta de col·laboració dels Mossos d'Esquadra a la qual des d'Antiviolència s'assenyala per no enviar informes ni tramitar expedients, Zoido respon de forma concisa: "Jo crec que aquesta zona d'ombra va desaparèixer i hi haurà llum". "¿Els Mossos estan col·laborant?", torna a preguntar el mitjà, i el ministre afegeix: "Els Mossos no tenen més remei que col·laborar en tot el desplegament, no tinc el mínim dubte".

