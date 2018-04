Rufián, Montilla i Sor Lucía Caram, junts en una mateixa campanya

14 testimonis rellevants del país aposten per promoure i recuperar l’ús social del català: https://t.co/U3RSZ85XgN



✍ Adhereix-te al manifest al web https://t.co/s3k21pGrFt i descobreix la campanya! pic.twitter.com/pAQYQ2vl1T — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) April 17, 2018

L'expresident de la Generalitat José Montilla, el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián i la monja Sor Lucía Caram són algunes de les catorze personalitats que participaran a la campanya "El català, llengua comuna", impulsada per la Plataforma per la Llengua per promoure l'ús del català.La campanya, protagonitzada per testimonis d'ideologies i procedències diverses, té per objectiu reivindicar la defensa del català davant dels "atacs institucional i de carrer que rep". Es llançarà coincidint amb els 25 anys de la Plataforma per la Llengua i vol reforçar el rol del català com a "llengua pròpia de Catalunya i comuna de tots els catalans".Els testimonis parteixen dels seus orígens i la seva experiència per reivindicar la necessitat de preservar el patrimoni lingüístic i el consens social al voltant de la llengua. Entre més, hi participaran l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, l'exlídeer de Podem Catalunya Albano Dante Fachin, el tinent d'alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello, la periodista Lídia Heredia o el cantant Santi Balmes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)