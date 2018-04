Encara més que un club?

Dissabte el Barça juga la final de la Copa del Rei. Serà al Wanda Metropolitano de Madrid contra el Sevilla i tant la llotja com el partit estaran presidits per Felip VI. El cap de l'Estat ha liderat i avalat la repressió contra l'independentisme des del seu cèlebre discurs del 3 d'octubre . Quina resposta hi ha de donar ara el Barça? Pot fer com si res no passés i ja li estigués bé? Han de ser a la llotja amb normalitat aparent els seus directius? És evident que no. Sovint escoltem que no es pot barrejar política i esport. Però el cert és que el Barça deu part del seu ADN com a club, de la seva identitat, a haver acompanyat en moments clau del país la seva majoria social. I ara aquesta vol poder votar i ser respectada, està contra la repressió i dolguda amb una institució que no ha fet cap gest per empatitzar-hi. Si el Barça no s'hagués implicat mai en temes de país, ara Josep Maria Bartomeu es podria posar de perfil. Però la història de la samarreta el crida a donar una resposta valenta, com van fer, per exemple, Roger Torrent i Ada Colau sabent llegir el moment durant el Mobile Sobre aquest tema, que curiosament ha generat un debat molt escàs a la premsa esportiva, hem preparat un monogràfic.ha consultat periodistes i exdirectius sobre què ha de fer el club; analitza com la junta de Bartomeu ha intentat acabar amb el que considera l'herència de Laporta i una nosa pel caràcter "global" de la marca; i repassa en cinc actes la implicació del club en moments clau del país. Llegiu també el recull que fasobre els intents de les institucions espanyoles els darrers anys per ofegar la veu del club i els seus seguidors, i recupereu l'article d'opinió desobre la final de Copa. A l'enquesta que hem fet per als nostres lectors hi podreu dir la vostra.Berlín torna a ser avui l'epicentre polític català. No només perquè ahir el Tribunal Suprem, en el marc d'un nou intent de vincular procés i violència, va carregar ahir contra la justícia d'Alemanya , tal com explica. També perquè s'hi reuneix el grup parlamentari de Junts per Catalunya. Si res no canvia proposaran que Carles Puigdemont sigui investit a partir d'una reforma de la llei de la Presidència que pretenen que sigui tramitada en lectura única malgrat que els lletrats ho desaconsellen i el TC ho podria tombar. L'objectiu de tot plegat és, mentre s'esgoten els terminis per unes noves eleccions, posar l'Estat davant el mirall abans de tornar sobre el pla D. Ho explicaen aquesta informació



Tercera via, més llibres que suports. Sant Jordi ja és aquí i són dies de moltíssimes presentacions. Us asseguro que el nostre cap de Cultura, Esteve Plantada, no dona l'abast. Des de la xarlotada literària de Tabàrnia de la mà de l'ultraconservador Jaume Vives (Roger Tugas va ser ahir a la psicodèlica presentació on vam descobrir amb qui pren cafè Pablo Larena) a altres que, sincerament, són més digeribles i donen arguments per pensar. Albano Dante Fachin i Àngels Martínez Castells van presentar ahir el seu dietari sobre el pas (tempestuós) pel Parlament. Van constatar que "no es podia" i van acabar deixant Podem i passant dels comuns. Sara González hi va conversar. I aquesta tarda compareixen conjuntament al Cercle d'Economia dues terceres vies que han publicat llibre i que miraran d'exhibir sintonies "transversals". Són Joan Coscubiela, bèstia negra dels sobiranistes a l'espai de l'esquerra alternativa, i Santi Vila, que va fer costat a Puigdemont fins al darrer moment però que ara ha estat apartat del PDECat. El Cercle intenta mantenir viva la tercera via a l'espera que algú hi posi els vots necessaris.





Vist i llegit



L'Upper Diagonal (la zona alta) també protesta. Contra Ada Colau però també contra els canvis que impliquen les limitacions pels gossos, l'extensió del carril bici, la recollida selectiva o la prohibició per aparcar motos a les voreres. Eva Arderius escrivia a El Periódico un bon article sobre el tema que podeu llegir aquí. "Està bé ser crític, però sempre que es miri més enllà del nostre melic", escriu.





El passadís



El PNB està molt pendent de Catalunya. Fa uns dies una destacada dirigent de l'Euskadi Buru Batzar (l'executiva del partit) va ser a Barcelona i es va reunir amb diverses personalitats -no només de l'àmbit polític- per posar el termòmetre i informar-me Andoni Ortuzar, president del partit, i el lehendakari Íñigo Urkullu. La situació els angoixa molt perquè, segons que va traslladar als seus interlocutors, qui bloqueja ja no és l'Estat sinó els propis independentistes, incapaços de posar-se d'acord. Una situació que perjudica els bascos perquè tenen pendent pactar els pressupostos amb el PP. I opinen que, si cau Rajoy pels comptes, s'obre la porta a que Ciutadans tingui molta més incidència i fins i tot la presidència del govern espanyol. Els d'Albert Rivera estan en contra del concert basc. A Sabin Etxea, la seu del PNB, dubten sobre quin ha de ser el grau de compromís amb el procés català.





L'efemèride



El 18 d'abril de 1946, avui fa 72 anys, es va dissoldre la Societat de Nacions, l'organisme internacional creat pel tractat de Versalles l'any 1919 i que tenia com a missió fixar les bases per a la pau un cop acabada la Primera Guerra Mundial. Amb tot, va veure frustrades les seves pretensions en la que es recorda com l'època més convulsa del segle XX. No va poder evitar ni la guerra civil espanyola ni la Segona Guerra Mundial, ni tampoc l'ascens del nazisme. La Societat de Nacions va acabar transferint les seves funcions a l'ONU, que avui visita el president del Parlament Roger Torrent a Ginebra.





L'aniversari



El 18 d'abril del 1882, fa tot just 136 anys, va néixer a Londres Leopold Stokowski, el mític director d'orquestra que l'any 1939 va col·laborar amb Walt Disney dirigint la banda sonora de la mítica pel·lícula Fantasia. Era conegut, sobretot, per dirigir orquestres amb les mans i sense batutes. Precisament, des del 23 de març i fins al 24 de juny es pot visitar al CaixaFòrum de Barcelona l'exposició Disney. L'art d'explicar històries que, a través de material original, explica "el salt de personatges i trames de la literatura clàssica" al moviment i el cinema d'animació.

