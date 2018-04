​La Fiscalia seguirà investigant els alcaldes que van col·laborar amb l'1-O

Carles Pellicer, alcalde de Reus, a les portes de l'Audiència Provincial de Tarragona Foto: Jonathan Oca

La cúpula de la fiscalia catalana ha decidit aquest dimarts continuar amb les diligències d'investigació contra desenes d'alcaldes que van col·laborar en el referèndum de l'1-O. Així, es vol "determinar la seva eventual responsabilitat en la cessió dels locals o edificis de titularitat municipal efectivament disposats i oberts al públic com a centres de votació", segons un comunicat de la Fiscalia Superior de Catalunya. Se'ls investiga per presumptes delictes de desobediència, malversació i prevaricació.La decisió s'ha fet pública després de la reunió de la Junta de Fiscals de Catalunya, que inclou el fiscal superior, Francisco Bañeres, els fiscals en cap de cada demarcació provincial i els fiscals d'àrea. Per això, s'ha requerit a algunes policies locals perquè informin sobre aquesta qüestió.Al setembre de l'any passat, la Fiscalia General de l'Estat va ordenar als fiscals en cap de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona que obrissin una investigació contra 712 alcaldes catalans per la seva col·laboració en la preparació del referèndum de l'1-O després d'haver signat un decret de suport a la votació.Després d'obrir diligències, les fiscalies provincials van citar una cinquantena d'alcaldes i ara segueix el procediment contra bona part d'ells, tot i que fonts consultades per Europa Press no han concretat la xifra. D'entrada, es va fer una primera criba i es van arxivar les diligències contra molts dels alcaldes que no van obrir locals municipals per a les votacions.Fa uns dies, la Fiscalia General de l'Estat va allargar sis mesos més la investigació, que es porta des de la Fiscalia Superior de Catalunya en el cas dels alcaldes que són diputats al Parlament i des de les fiscalies provincials i d'àrea en la resta de casos. L'allargament de la investigació es produeix perquè els sis mesos establerts legalment per les diligències fiscals ja van caducar fa unes setmanes i calia arxivar-les, portar-les a un jutjat o allargar-les.

