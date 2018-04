​La regidora de Ciutat Vella denuncia davant un jutge que una immobiliària «expulsa» veïns

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

La regidora @galapita no ha parlat per ella sola, ho ha fet en nom d’un govern. I ho direm tants cops com calgui: farem tot el que estigui a les nostres mans per defensar els veïns i veïnes de l’especulació. Cap querella ens callarà https://t.co/nCejFbYLqT — Ada Colau (@AdaColau) 16 d’abril de 2018

Hi ha lobbies q es creuen propietaris de BCN i ataquen a qui els questiona. Hotelers es van querellar contra @janetsanz. Després ofensiva judicial va continuar-la Agbar. I ara els fons voltors volen fer-nos callar. Sortim ara d’acompanyar @galapita als jutjats #DefensemBCN pic.twitter.com/g1hJ2w013K — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 17 d’abril de 2018

La regidora del districte de Ciutat Vella de Barcelona, Gala Pin, ha reiterat aquest dimarts al jutjat que la immobiliària MK Premium "expulsa" i "vulnera els drets" del veïnat del districte. D'aquesta manera s'ha ratificat en la seva opinió contra aquesta empresa, a qui va acusar públicament de "coaccionar" els veïns del carrer Lancaster, al Raval, per fer que marxin de casa . La companyia va presentar una querella per injúries i calúmnies , i Pin ha declarat com a investigada al jutjat de Sant Feliu de Llobregat.El cas del carrer Lancaster es va fer públic fa més d'un any perquè l'empresa empenyia perquè els veïns marxessin de casa a canvi de diners malgrat que no s'havia esgotat el contracte . En declaracions als mitjans després de sortir del jutjat, Pin ha dit que la declaració ha anat "molt bé", perquè ha pogut repetir les "pràctiques" immobiliàries que es duen a terme al districte. "Tinc l'obligació com a regidora de vetllar pel benestar dels veïns i d'informar de la vulneració de drets, donada l'expulsió del veïnat i l'especulació", ha dit.Així, també ha recordat que la pròpia companyia s'autodefineix com una empresa que es dedica a "millorar la situació de lloguer dels edificis", cosa que, segons ella, "implica que tenir edificis buits és més rendible que tenir-los amb llogaters, les seves pràctiques estan orientades a buidar edificis". Preguntada per si ha reiterat l'acusació de coaccions que va fer a l'empresa, ha dit que no ho ha negat, justificant l'afirmació per la "situació intolerable dels veïns".Pin ha rebut el suport de l'alcaldessa, Ada Colau, que l'ha expressat amb una piulada; del tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, que ha acompanyat la regidora, i del grup de Barcelona en Comú. La formació ha assegurat que cap querella aturarà la lluita contra els especuladors ni farà callar el partit, i que la de MK Premium "no se sosté en absolut". "El que ha fet la regidora és denunciar públicament i de forma contrastada les pràctiques depredadores que es donen a la ciutat, exercint així el seu dret a la llibertat d'expressió i el seu deure de defensar el bé comú a Ciutat Vella", ha remarcat BComú.El partit també sosté que "defensar el dret a l'habitatge davant l'especulació no pot ser delicte". Segons el grup municipal que governa el consistori, la querella "posa de manifest que els lobbies immobiliaris de Barcelona estan fent tot allò que està a les seves mans per frustrar els esforços del govern municipal per protegir el veïnat de les seves pràctiques especuladores".Per a Pin, la denúncia de la immobiliària contra ella respon al fet que algunes companyies "senten certa impunitat en les seves pràctiques, no estan acostumades que des de l'administració es critiqui la seva forma de fer i la voluntat de buidar barris de veïns amb menys recursos; davant d'aquesta impunitat que habitualment han sentit, els ha molestat la denúncia pública", que ha assegurat que ni ella ni el govern municipal deixaran mai de fer.MK Premium va presentar l'abril de l'any passat una demanda contra Pin per diferents declaracions i comentaris a les xarxes socials, que parlava de "violència immobiliària", de pràctiques de "matons de bitlletera" i de coaccions contra els veïns d'un edifici del carrer Lancaster. MK Premium també demanava a Colau que es retracti d'un escrit en el seu Facebook on assegura que aquesta empresa practica "assetjament immobiliari", i no descartava emprendre mesures legals contra ella.La companyia defensa que va adquirir l'edifici del carrer Lancaster i va resoldre tots els contractes de lloguer de forma amistosa, excepte un. En aquest sentit, considera que les acusacions de Pin de coacció són "molt greus, tendencioses i infundades".La decisió de presentar la demanda, pas previ a la interposició d'una querella criminal, es produeix davant les manifestacions "reiterades, desproporcionades i lesives" contra MK Premium, tant a les xarxes socials com al programa Els matins de TV3, remarcava la immobiliària en un comunicat, on considerava que Pin ha volgut "danyar greument la reputació i imatge, perjudicant greument els interessos econòmics" de l'empresa.

