La portaveu i dos regidors d'ERC a Girona no repetiran a les municipals

Maria Mercè Roca (ERC-MES). Foto: Xavier Borràs.

Dimarts mogut a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Girona. A mig matí la portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Girona ha fet públic un comunicat en què ha manifestat que no es tornaria a presentar a les eleccions locals, previstes l'any que ve, perquè no ha "aconseguit generar el clima de treball fluid i de confiança mútua necessari entre l’executiva local i el grup municipal. El meu rol com a candidata a l’alcaldia no es desenvoluparia, en aquest context, amb les garanties necessàries per treballar còmodament i plegats amb vista a aconseguir un molt bon resultat el maig de 2019".Per bé que l'anunci d'aquesta renúncia per part de l'escriptora gironina la va fer el passat dijous, 12 d'abril, durant l’assemblea de la secció local d’ERC, avui mateix dos regidors més, Martí Terés i Pere Albertí s'han sumat a la crítica i també han anunciat la seva renúncia. L'únic regidor que resta, Miquel Poch –que es va incorporar al grup municipal just el setembre passat per la renúncia de Ricard Calvo – ha afirmat que és "prematur" prendre una decisió i es posa a disposició del seu partit de cara a les municipals.Roca ha volgut fer l'anunci de la renúncia amb més d’un any d’antelació pequè la secció local d’ERC tingui temps de cercar un nou candidat o candidata i de preparar els pròxim comicis municipals. "Malgrat que renuncio a tornar-me a presentar, el meu compromís amb el projecte d’Esquerra, amb la ciutat i amb el país resta intacte; la meva decisió respon a dinàmiques exclusivament locals", expressa en el comunicat esmentat.L'exdiputada al Parlament de Catalunya (2003-2010) també ha volgut reivindicar la feina feta durant aquests anys "al servei de les gironines i els gironins per un model de ciutat més just i equitatiu, amb la voluntat de dotar de centralitat a tots els barris i de generar oportunitats per a tothom, especialment per als més vulnerables.Per la seva banda, Martí Terés ha assegurat que el sentiment que viu Roca és el mateix que tenen tant ell com Albertí. "Som un equip, i això és el que també vivim i sentim els altres", afirma. Terés explica que tant amb l'antiga executiva local d'ERC com amb la nova –es va renovar el 12 d'abril- han "constatat" com els seus membres "no confiaven en el projecte de Maria Mercè Roca". Ni tampoc amb ells com a regidors.Pere Albertí –que forma part de MES– també ha anunciat que, si es repeteix la coalició i Maria Mercè Roca no l'encapçala, "en cap cas" es presentarà a llistes. El regidor assegura que des de principi de mandat ha treballat "a gust" amb l'actual portaveu, amb qui comparteix "al 100%" la idea del projecte de ciutat per Girona.

