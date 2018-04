Sant Pere Pescador es convertirà de nou en la capital del surf femení

Sant Pere Pescador tornarà a ser la capital del surf femení amb la celebració de la tercera edició de la Sweet Aloha . L'esdeveniment, del 15 al 17 de juny del 2018, omplirà d'activitats el càmping la Ballena Alegre. El públic, com sempre, dones i noies esportistes “amants d’una vida sana i amb ganes de passar-ho bé en el marc incomparable de la badia de Roses, a l'Alt Empordà.Les participants de la Sweet Aloha podran gaudir del mar i de la platja amb navegació, descobriment i batejos d'esports com el windsurf, el kitesurf i el paddle surf de la mà de les millors riders. En aquest sentit s’impartiran classes d’iniciació i clínics de perfeccionament, per tal que hi hagi oferta per a tots els nivells.Durant els tres dies de la Sweet Aloha hi haurà més activitats aquàtiques com l'skimboard o SUP ioga així com sessions de fitness a la platja, zumba, pilates, body combat, body balance i running, entre altres.La Sweet Aloha Costa Brava s’ha consolidat, en els seus tres anys de vida, com la concentració d’esports de surf més completa, divertida i dinàmica del nostre litoral. L'organització de l'esdeveniment destaca que posa a l’abast de totes les dones esports com el windsurf, kitesurf i pàdelsurf sense importar l’edat ni el nivell i possibilita que experimentin la sensació de llibertat tan especial que ofereixen.Les inscripcions es poden fer de cap de setmana en bungalow complet, compartit o de passi de dia al web de la Sweet Aloha

