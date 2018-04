Recuperats els dos cossos sepultats en l'esllavissada al Pallars

El vehicle sepultat per l'esllavissada del Pallars Foto: ACN

L'equip d'emergència recuperat els dos cossos que aquest dilluns van quedar sepultats per l'esllavissada del Castell de Mur. Un cop els tècnics geòlegs de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya han valorat l'estabilitat del terreny, han començat a treballar en les tasques de recerca.Segons ha confirmat al'alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol, tan bon punt els geòlegs han donat el vist-i-plau, els treballs s'han focalitzat en la zona on els equips d'emergència tenien constància que hi havia el vehicle.Es calcula que el volum de roques que ha caigut sobre la carretera i ha sepultat el vehicle és d'unes 50 tones. Així és com ha quedat el vehicle:

