Una cadena humana unirà Collbató i el Cavall Bernat de Montserrat pels presos i exiliats polítics

El Cavall Bernat Foto: Trailsantllorenç

Amb el lema "Faran el Cim" des de l'Associació Catalana pels Drets Civils es vol unir el pròxim 28 d'abril Collbató i el Cavall Bernat, al massís de Montserrat, mitjançant una cadena humana. La iniciativa ha de servir per donar suport i reclamar la llibertat dels presos i exiliats polítics catalans. Segons Núria Camps, representant de l'Associació Crida per la Llibertat, l'esperit d'aquesta iniciativa és fer possible simbòlicament que els presos i exiliats polítics facin el cim, ja que actualment "estan privats de llibertat". Les inscripcions per participar en aquesta cadena s'han obert aquest dilluns.La presentació s'ha fet aquest dilluns a la seu de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i han intervingut representants de la FEEC, la Crida per la Llibertat, Assemblea, l'Associació Catalana pels Drets Civils i Ferran Latorre. L'alpinista ha demanat més implicació per part del món de l'esport davant la injústicia que manté empresonats i exiliats als polítics catalans. Per la seva banda el president de la FEEC, Jordi Merino, ha recordat el paper que ha jugat la federació des de la seva fundació el 1920 i ha remarcat la posició clara d'aquesta en la situació actual en la que es troba el país.Aquesta cadena humana és una activitat en favor dels presos i exiliats polítics catalans organitzada per l'Associació Catalana pels Drets Civils, amb el suport de nombroses entitats. L'acció consistirà en una cadena humana estructurada per trams amb inici a Collbató. Passarà per Sant Joan, el Pla dels Ocells i la Serra de les Lluernes per arribar fins al Cavall Bernat. El recorregut total és de 8 km, amb un desnivell positiu d'uns 650 metres.No serà una marxa, per tant, els participants es desplaçaran fins al seu tram i restaran al lloc indicat fins al final de l'activitat. Després tornaran pel mateix camí.Una vegada els trams estiguin coberts, des de l'església de Collbató sortiran les fotografies emmarcades de tots els presos polítics i exiliats, les quals aniran passant de mà en mà fins al peu del Cavall Bernat. Allà una cordada formada per bombers i escaladors de la FEEC pujarà les fotografies fins al cim, moment culminant de la cadena.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)