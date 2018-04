​Que el 2018 plou molt no és només una sensació

412 m a l’arrabassada, no és el pirineu eh !

Grande @MeteoGracia 😘 pic.twitter.com/p4TSBL3fqO — Comando Tibidabo (@comandotibidabo) 20 de març de 2018

Dades de precipitacions de l'Observatori Fabra dels inicis d'any des del 1914 Foto: Meteocat

La cortina d'aigua sobre Barcelona Foto: Alfons Puertas/Observatori Fabra

La neu a l'Observatori Fabra del 20 de març del 2018. Foto: Alfons Puertas/Observatori Fabra

L'any ha començat extraordinàriament plujós a l'Observatori Fabra. És el segon inici més humit des de 1914, amb 337 mm i molt a prop del rècord de 1982 (348 mm) #meteocat @MeteoMauri @RACABarcelona @alfons_pc @ARAmeteo pic.twitter.com/URTuWDu5tJ — Marc Prohom (@MProhom) 16 d’abril de 2018

La sensació personal que darrerament plou molt ja té la confirmació científica de l'Observatori Fabra de Barcelona. L'arrencada d'any ha estat la segona més plujosa del darrer segle, amb els 337 litres per metre quadrat que s'han registrat entre l'1 de gener i el 15 d'abril, i els dies plujosos s'acosten a la meitat del total. Hi ha hagut 44 dies amb precipitacions, detalla ael meteoròleg de l'observatori, Alfons Puertas, que remarca que tot plegat "incita la sensació d'humitat i de pluja".S'hi disposen de dades sense discontinuïtats des del 1914, i en els últims 104 anys només n'hi ha hagut un inici d'any que ha plogut encara més, si bé l'arrencada d'aquest 2018 no ha quedat lluny del rècord. Va ser el 1982, quan es van registrar 348 l/m². Enguany, a més, ha estat marcat per la neu. Segons Puertas, ha aparegut en set jornades, i en una més ha caigut aiguaneu. La nevada més abundant va ser la del 20 de març, que va deixar 25 centímetres al Tibidabo El meteoròleg explica que el gener va ser un mes normal de pluja, però el febrer, el març i principis d'abril sí que han estat "molt plujosos", i gairebé els 44 dies amb precipitacions es concentren en aquests tres mesos. L'explicació és, relata Puertas, que "el passadís que segueixen les pertorbacions ha baixat molt de latitud" durant les darreres setmanes, i això ha motivat el pas continu de les pertorbacions amb fronts de pluja.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)