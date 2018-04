La Diputació de Girona vol la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats

Foto emesa des del compte de Twitter de la Diputació de Girona amb tots els presos polítics i exiliats catalans. Foto: @diputaciogirona

El Ple de la Diputació de Girona, celebrat aquest dimarts, 17 d'abril, ha aprovat una moció d’ERC, PDECat, CUP i IdS per a l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats i de denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol. La moció condemna l’arbitrarietat i l’ús partidista de les lleis i expressa el compromís de la Diputació «a treballar per la restitució dels valors democràtics, el foment dels drets i llibertats dels pobles, la llibertat d’expressió, la voluntat del poble de Catalunya, i a tirar endavant accions republicanes». La moció ha tingut el suport de tots els grups polítics a excepció del grup socialista, que s’hi ha abstingut.La moció exigeix la llibertat immediata del presos polítics Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, així com el retorn sense judici dels consellers i polítics exiliats Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel.El text també denuncia «l’evident manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’Estat». Així mateix, demana a les institucions europees «que no continuïn emparant accions pròpies d’una dictadura» i apel·la a la justícia internacional perquè «intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans».La moció dona suport a la crida unitària del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i a la plataforma Espai Democràcia i Convivència, que té com a objectius «la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania».El text es comunicarà al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH), així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).El Ple ha aprovat per unanimitat una moció de la CUP, PDeCAT, ERC i IdS en defensa de la llibertat d'expressió i artística, i per la llibertat de Pablo Hasél i de Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc.El text manifesta la «preocupació per la deriva autoritària de l’Estat espanyol,expressada en la modificació del Codi penal de 2015, que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme i d’injúries al Rei a casos com els de Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtònyc, Pablo Hásel i Alex Nicolaev, més conegut com Elgio».També dona suport als cantants de rap Valtònyc, condemnat a tres anys i mig de presó; Pablo Hásel, condemnat a dos anys i nou mesos de presó; al cantant de rap Elgio, condemnat a dos anys i un dia de presó, i a qualsevol artista que pateixi persecució per les seves obres de creació.La moció expressa la defensa pública que fa la Diputació de la llibertat d’expressió i de creació artística, com un dels pilars centrals de la societat democràtica, i també el suport a aquelles iniciatives d’artistes, músics i veïns i veïnes que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió.El text també insta el Parlament de Catalunya i els seus grups parlamentaris que a la nova República Catalana s’hi puguin garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en les expressions artístiques.El Ple ha donat llum verda a l’aprovació inicial del projecte de condicionament, reforç i eixamplament del tram de la carretera GIV-5041 que uneix el nucli urbà de Molins i el nou pont de la Muga. L’actuació es durà a terme al terme municipal de Pont de Molins, a l’Alt Empordà, concretament entre els punts quilomètrics 0+985 i 2+433, i tindrà un cost de 978.607,04 euros (IVA inclòs).La carretera GIV-5041, de Pont de Molins a les Escaules, és titularitat de la Diputació. Té una longitud de 7.296 metres i una amplada d’uns 5 metres (exceptuant un tram ja condicionat), distància que resulta insuficient per a les necessitats actuals i futures dels usuaris de la via.La mesura ha tingut els vots favorables de PDECat, ERC, PSC i IdS i la CUP s’hi ha abstingut.El Ple ha aprovat per unanimitat oferir als ajuntaments una línia de subvencions perquè puguin executar inversions en habitatges destinats a polítiques socials. En conjunt, la Diputació preveu aportar-hi 300.000 euros.Els ajuts s’utilitzaran per millorar la qualitat dels habitatges mitjançant l’adequació de les instal·lacions d’aigua, electricitat, gas i de sanejament; l’arranjament de banys i cuines; l’optimització de l’aïllament i dels tancaments, i repassos de pintura, revestiments, mobiliari i paviment.Arran de les condicions meteorològiques excepcionals d’aquest hivern, la Diputació ha aprovat per unanimitat modificar les bases reguladores de les subvencions per a actuacions per nevades, augmentar l’import màxim subvencionable per a les subvencions de despeses corrents i excloure’n les sol·licituds que no arribin a l’import mínim de subvenció. D’aquesta manera, la institució vol afavorir els ens locals que han hagut d’assumir un augment considerable de les despeses municipals derivades de les nevades.

