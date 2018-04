La tradicional «Festa del Llibre» torna a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm

Alguns dels autors participants a la jornada del TR3SC prèvia al Sant Jordi Foto: Estrella Damm

El TR3SC celebra el 12è aniversari aquest dimecres 18 d’abril i s’avança a la diada de Sant Jordi per sisè any per celebrar La Festa del Llibre a l’Antiga Fàbrica Damm . A partir de les set de la tarda, hi haurà entrevistes, converses sobre llibres i les principals novetats literàries. Antoni Bassas, Martí Gironell, Màrius Serra, Llucia Ramis, Carme Riera, Najat El Hachmi, Roc Casagran i Roser Capdevila són alguns dels autors que pujaran a l’escenari, amb la periodista Anna Guitart com a mestra de cerimònies de l’acte.La trobada té un preu de 10 euros i inclou cervesa Estrella Damm maridada amb diverses propostes gastronòmiques de Pebre Negre. Després dels actes i presentacions, hi haurà signatura de llibres per part dels autors. Els participants entraran en el sorteig d’un lot de llibres i de vint números del número 23406 de la Grossa de Sant Jordi 2018. Les activitats formen part de les diverses propostes literàries que el TR3SC organitza al llarg de l’any, entre elles el Mercat del Llibre de Nadal, considerat el "Sant Jordi d’Hivern".El proper 23 d’abril, el Tr3sc es suma a les diverses activitats de la diada i presenta l’Espai del Tr3sc, un punt de trobada al Palau de la Virreina on, al llarg de la jornada, hi passaran diversos autors com Ricard Ustrell, Xavier Sala i Martín i Vicent Partal a signar el seus llibres. A més, també s’hi citaran alguns grups de l’escena musical actual, com Pinker Tones o The Lazy Lies, que faran petites actuacions musicals.Una altra de les activitats previstes per aquesta Diada de Sant Jordi és el Sant Jordi Musical de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm que, a partir de les 11:30h del 23 d’abril, acollirà més de 25 concerts d’artistes com Els Amics de les Arts, Judit Neddermann, Els Catarres, Mi Capitán, Núria Graham, Buhos, La Iaia, La Pegatina o El Petit de Cal Eril. L’espai també acollirà signatures de llibres, food trucks, un market de vinils, roses i llibres.

