Damm presenta la primera cervesa mediterrània elaborada amb llúpol de la serra de Prades

Neix Complot, la primera cervesa elaborada amb llúpol de la localitat tarragonina de Prades. L'ha presentat aquest dimarts Damm en el marc de la Fira Alimentaria 2018, que té lloc aquesta setmana a Barcelona. L'empresa l'ha fet pública com la primera IPA -l'abreviatura d'India Pale Ale- mediterrània.El nou producte de l'empresa cervesera catalana té el seu origen a la comarca del Baix Camp, a Tarragona. Una regió amb un clima i una tipologia de terreny molt similars al de les grans regions productores de llúpol a escala mundial. Complot es llança en forma d'edició limitada i es comercialitzarà en ampolla de 33cl.L'IPA és un estil de cervesa que es remunta a l'índia de finals del segle XVIII i que té el llúpol com a protagonista. Complot, tal com informa Damm, està elaborada amb vuit varietats diferents d'aquesta planta (Nugget, Summit, Willamette, Citra, Centennial, Simcoe, Amarillo i Mosaic), les quals s'incorporen en diferents moments del procés d'elaboració per dotar-la de l'amargor que la caracteritza.

