«El Barça ha de mostrar el malestar al rei»: la final de Copa com a oportunitat

"Vivim una final en un entorn social i polític excepcional. El club anirà madurant aquesta situació i, si ha de prendre una decisió abans de la final de la Copa del Rei, ho anunciarà". La reflexió és de Josep Vives, portaveu del Barça, i il·lustra el debat que es cou al club davant la final de dissabte, presidida per Felip VI, una de les figures més repudiades des que l'octubre passat va validar les càrregues policials de l'1-O. Què ha de fer el Barça? Ha de mostrar la preocupació per la situació que viu el país? De quina manera pot transmetre al monarca el malestar de seva massa social?Per trobar resposta a aquests interrogants,ha recorregut a la reflexió de veus que analitzen el club i el seu entorn: Albert Perrín, Ramon Besa, Ricard Torquemada, Jordi Finestres i Xavi Campos. "El Barça és un club que històricament sempre ha estat capdavanter de les reivindicacions i els moviments ciutadans del país", afirma Perrín, vicepresident del Futbol Club Barcelona entre el 2005 i el 2010. Encara que anteriors juntes directives s'hagin posicionat clarament al costat del catalanisme, tal com assegura el periodista Ramon Besa, l'actitud del club "depèn de cada directiva" i, Josep Maria Bartomeu ha decidit ser un "espectador" i restar a l'"expectativa", apunta el periodista d'El País.Tant l'equip directiu liderat per Sandro Rossell com el de Josep Maria Bartomeu han mantingut la distància amb el procés català. L'1 d'octubre, però, el Barça es va veure obligat a decidir. "Jugar a porta tancada contra Las Palmas va marcar un abans i un després, el club es va haver de posicionar", afirma Ricard Torquemada. La final de la Copa del Rei motiva una altra decisió del club, rellevant com és la figura del monarca en el debat polític obert al país."El Barça s'hauria de posicionar, és un club que històricament sempre ha estat capdavanter de les reivindicacions i els moviments ciutadans del país. Avui estem callats i amb el cap sota l'ala, això és trist"."El Barça ha de tenir un discurs i no estar a l'expectativa, tothom li aporta iniciatives perquè és més espectador que protagonista i no està actuant com un agent social. Això també depèn de les directives: és diferent Laporta que Núñez, Armand Carabén i Agustí Montal que Rossell. Amb altres juntes ja se sabia quin era el seu caràcter i la seva carta simbòlica, però Bartomeu és un espectador"."El Barça va expressar la seva línia jugant el partit de l'1-O. Era una situació límit, ja van prendre una decisió i la van argumentar"."Institucionalment, s'haurien de fer accions simbòliques: deixar butaques buides a la llotja amb llaços grocs, que els jugadors -al final del partit o en la celebració d'un gol- recordin els presos polítics o que en el marcador surti el número de dies que els líders independentistes porten engarjolats"."La junta ha preferit mantenir-se en una posició equidistant, saben que a Catalunya tenen una realitat molt clara, però també tenen aficionats a la resta de l'Estat i no volen ferir sensibilitats. El club ha tingut una actitud excessivament tèbia. Des del meu punt de vista, el partit de l'1-O no s'hauria d'haver jugat"."No es pot estar callat davant de la situació que es troba el país, em preocupa el silenci institucional del club. Ara bé, no sé exactament quines accions es poden fer, des de fora és molt fàcil donar consells, això ho ha de decidir la directiva. Almenys, però, el que no haurien de fer és posar traves constants quan la gent vol entrar pancartes o estelades al camp".

"El club hauria de ser més sensible a les reivindicacions socials. Però no se m'acut què podrien fer, no han participat en el diàleg ni s'han manifestat respecte als presos polítics. Si ara fessin alguna cosa, no s'ho creuria ningú. En tot cas, ha de ser una acció institucional, no de cara a la galeria"."La directiva ha de tenir la llibertat de fer el que cregui tant en l'aspecte futbolístic com el social, i ja va marcar una declaració d'intencions. És innocent esperar que duguin a terme ara una acció reivindicativa"."En el moment que sonés l'himne d'Espanya s'hauria de cantar els segadors, ben fort i a cappella. A nivell més institucional; el president podria no assistir a actes oficials o anar-hi amb el llaç groc"."Em grinyolaria que el Barça actués com si res. Amb motiu de protesta, per exemple, els directius podrien lluir un llaç groc a la solapa. De fet, el portaveu del club, Josep Vives, va deixar entreveure ahir que estaven madurant com afrontar l'actitud institucional a la final de Copa"."Veig difícil que els jugadors es neguin a competir. Es tracte de manifestar-se amb altres actes, de fer un gir simbòlic per demostrar que no s'està d'acord amb la situació política actual".

"Es va marcar un timing amb el partit de l'1-O. No seria conseqüent que, després que els jugadors i l'entrenador -són ells qui manen- decidissin no deixar de competir, fessin ara una altra cosa. Els esdeveniments no han canviat tant per revisar aquesta decisió"."No tindria sentit no disputar la final després d'haver jugat la Copa i la Lliga tot aquest temps. El partit de l'1-O va marcar un abans i un després. La decisió era molt complex i, des d'aleshores, no s'ha plantejat res més que no sigui seguir competint"."Alguns dels consellers empresonats són aficionats del Barça, els jugadors han de sortir a guanyar i dedicar públicament la victòria als socis i seguidors injustament presos"."No competir em sembla una decisió massa dràstica. Ara bé, el Barça no pot actuar i presentar-se a la llotja com fa deu anys, com si no hagués passat res"."No anar a la llotja seria una de les opcions, és una manera de demostrar que no s'està d'acord. La situació és molt greu -més encara després de les declaracions de l'impresentable Javier Tebas- i els socis se senten desemparats per aquesta junta"."És una cosa de protocols i no entendria que a la Copa del Rei s'abandonés al Rei. Altra cosa és que Bartomeu traslladi la seva preocupació a Felip VI pel discurs del 3 d'octubre. També cal recordar que Rosell i Bartomeu han estat escollits per 25 mil socis, si Laporta fos el president la discussió una altra"."No hi entenc en temes de protocol, ara bé, crec que qualsevol directiva sensibilitzada tindria la necessitat d'haver de comunicar al Rei com el país està vivint la situació política. El club, però, segurament pensa que ha de mantenir una certa distància perquè en la seva massa social hi ha de tot"."Més que un acte de boicot al rei -com que ja sé que no ho faran- la junta hauria d'aprofitar l'oportunitat per dirigir-se al Rei i mostrar-li el seu malestar"."S'ha d'assistir amb una comitiva menys evident, seria un gest simbòlic que no es presentessin tots els directius, sinó que només el president. La situació és molt greu com per compartir -sense cap mena de protesta- la llotja amb el cap de l'Estat".

