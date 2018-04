El Suprem critica Alemanya

| 4 comentaris Aida Morales

Montoro admet que el referèndum de l'1 d'octubre "no es va pagar amb diners públics" i la justícia alemanya creu que l'acusació de malversació cap a Carles Puigdemont no és ferma | La Guàrdia Civil intensifica els registres i les detencions per ordre del jutge Llarena i considera que obrir locals públics equival a pagar factures amb diner públic