El jutge cita a declarar el director del Port de Barcelona pel cas 3%

El jutge del Vendrell que instrueix l'anomenat "cas del 3%" ha citat pel proper 3 de maig com a investigat el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, que fins ara només havia estat detingut per la Guàrdia Civil. Aquell mateix dia també estan citats com a investigats l'exresponsable de règim intern i advocat de CDC Francesc Sànchez i el tinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona en l'època de l'alcalde Xavier Trias, Antoni Vives. Pel 4, 10 i 11 de maig el jutge ha citat deu investigats més. Van ser arrestats el febrer del 2017 pel suposat finançament irregular del partit polític a través de l'adjudicació irregular d'obres públiques.Els altres citats a declarar són José María Zaragoza de Pedro, Pedro del Llano Vivancos, Ramon Anglada, Antoni Garcia Bragado, Jordi Duran Vall-llosera i Constantí Serrallonga, director general de la Fira de Barcelona i exgerent de l'Ajuntament de Barcelona en l'època de Trias.La denominada "operació Pika" la va dur a terme la Guàrdia Civil el febrer de l'any passat i va acabar amb 18 detinguts que van quedar en llibertat abans de passar a disposició judicial. Durant tota la jornada es van realitzar 24 escorcolls a empreses privades i a tres empreses públiques, l’Autoritat Portuària de Barcelona, Infraestructures.cat i Barcelona d’Infraestructures (BIMSA).La Fiscalia Anticorrupció considera que la trama investigada havia dissenyat una mecànica basada en concursos "manegats" i "controlats". Els concursos, sosté el ministeri públic, ja estaven "atorgats prèviament", tot i la seva "aparença de regularitat", amb l'objectiu de finançar irregularment CDC a través de donacions a les fundacions.Algunes de les obres investigades, que haurien estat adjudicades a empreses que haurien vehiculat un 3% del cost al finançament del partit, són els túnels de les Glòries o el dic est del Port de Barcelona. L’obra dels túnels de les Glòries va ser adjudicada pel consell d’administració de BIMSA el febrer del 2015 a una UTE formada per les empreses Romero Gamero, Benitó Arnó e Hijos, Copisa i Comsa per 49,6 milions d’euros. Els investigadors també van requerir informació de les obres del Paral·lel, el carrer Lucà, el carril bici de Bac de Roda i la carretera de les Aigües, totes vinculades a BIMSA i totes adjudicades durant el mandat de Xavier Trias.També es van escorcollar les oficines de la constructora Rubau Tarrés a Girona i al Baix Empordà o la seu d’Arnó a Lleida. En total es van produir escorcolls en dotze municipis: Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, Madrid, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga i Majadahonda.El Jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell manté obertes diverses peces derivades del cas Torredembarra, una de les quals les comissions del 3% a canvi d’adjudicació d’obra pública per finançar l’antiga CDC i que va comportar detencions com la de l’extresorer de la formació Andreu Viloca. El 2015, el que va començar amb una investigació contra l'alcalde de Torredembarra va acabar amb dos escorcolls a la seu central de CDC i a la Fundació CatDem pel suposat finançament irregular del partit a través de comissions del 3% per adjudicació d'obra pública.A finals de juliol del mateix any l'operació Petrum de la Guàrdia Civil es va centrar en l'empresa Teyco, de la família Sumarroca, molt vinculada a CDC. A finals d'agost, en plena precampanya electoral pel 27-S, la Guàrdia Civil va entrar a diversos ajuntaments, a la seu dels convergents al carrer Còrsega de Barcelona i a les dependències de la CatDem. Es van escorcollar els despatxos del seu tresorer, Andreu Viloca. A finals d'octubre els agents van tornar a entrar a la seu de CDC, a l'empresa pública Infraestructures.cat i a diverses empreses adjudicatàries, i es va detenir Viloca, Antoni Rosell, director general de l'empresa pública, i altres empresaris.Una altra de les peces que investiga el mateix jutjat hi ha suposades alteracions en unes oposicions en què hi estaria implicada la consultora Effial.

