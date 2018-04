Lamela torna a denegar la llibertat a Sandro Rosell després de més de 300 dies de presó

L'expresident del Barça, Sandro Rosell Foto: Europa Press

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha tornat a rebutjar deixar en llibertat l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell en tant que la instrucció de la causa està "gairebé finalitzada" i persisteix el risc de fugida per les seves influències per aconseguir un refugi en països que blinden l'extradició com Tailàndia o Dubai. Se l'investiga pels delictes de blanqueig de capitals i organització criminalLa jutge que instrueix el cas Rimet respon així a la petició formulada per Rosell i el seu presumpte testaferro a Andorra Juan Besolí, a qui també li denega la llibertat, i els diu que, encara que té en compte que tots dos porten més de 300 dies a la presó, és "rellevant" l'avançat estat de la investigació per garantir que no existeixi risc de fugida ni destrucció de proves de cara a un enjudiciament proper.Per a la titular del Jutjat Central d'Instrucció 3 es tracta d'una causa de "certa complexitat" a la qual cal afegir dificultats sorgides durant la investigació com la necessitat de practicar diligències a l'estranger i d'examinar "la complexa i abundant" documentació que hi ha al sumari.Es refereix la instructora a la investigació que va començar fa onze mesos sobre les activitats de Rosell, acusat del cobrament de comissions il·lícites dels drets de la selecció brasilera de futbol i d'integrar una organització criminal internacional amb la qual hauria blanquejat gairebé 15 milions d'euros.Sobre aquest tema, insisteix que aquest va actuar "de forma meditada i perfectament preparada mitjançant la creació d'un entramat de societats a fi de fer desaparèixer el rastre de les quantioses sumes de diners il·lícitament obtingudes", per la qual cosa es tracta d'una dinàmica que no va sorgir de manera "circumstancial" sinó que es va desenvolupar d'una manera organitzada durant un dilatat període de temps.La jutge respon un a un els arguments esgrimits per la defensa de l'expresident del club blaugrana en el recurs i li precisa que, de les actuacions practicades fins al moment, no es pot determinar que no hagi existit comissió de blanqueig de capitals ni que sigui fals l'informe elaborat per la Comissió del Senat al Brasil sobre el funcionament de la FIFA i de la Confederació Brasilera de Fútbol (CBF) aportat a la causa per l'exjugador del Barça i senador brasiler, Romário de Souza Faria.En el seu recurs, la defensa de Rosell desacredita el contingut d'aquest informe assegurant que la CBF té naturalesa privada i que aquesta no va patir cap perjudici com a conseqüència de la intermediació de Rosell en el contracte signat entre aquesta i la mercantil àrab amb seu a les Illes Caiman, Internacional Sports Events (ISE), a la qual els acusats haurien desviat presumptament els fons derivats del blanqueig de capitals.Sobre aquest punt, la jutge matisa que "de cap manera" s'ha afirmat amb rotunditat que la CBF tingui caràcter públic sinó que, en tot cas, té un "evident interès públic" com a conseqüència de la destinació dels seus fons a incentivar i promocionar el futbol al Brasil.A més, això tampoc vol dir que la Confederació no va patir perjudici ja que el seu benefici es va veure minvat com a conseqüència de l'activitat desplegada per Rosell i el seu presumpte testaferro, ja que va deixar de percebre determinades quantitats en detriment del patrimoni dels acusats.En relació a la conversa telefònica mantinguda a l'abril del passat any entre Rosell i el president de la federació brasilera de futbol Ricardo Teixeira sobre quins països del món serien més segurs per evadir la justícia espanyola, Lamela insisteix que el que posa de manifest és la seva facilitat per obtenir favors en països fora de la Unió Europea i dels Estats Units que permeti la seva entrada o d'altres amb la garantia que no van a ser detinguts i lliurats davant una sol·licitud d'extradició.Insisteix la jutge que encara que Rosell té nacionalitat espanyola, dues filles i propietats al país, la investigació ha posat de manifest la seva facilitat per viatjar i viure temporalment en diferents llocs del món posseint a més una gran fortuna "i el que és més important: comptes, béns i negocis fora d'Espanya".Tampoc descarta el risc de reiteració delictiva ja que els acusats han operat dins d'un grup organitzat de persones que estan sent investigades en altres països.

