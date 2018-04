Llarena salta i contesta Rull enmig del judici

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, s'ha mostrat molt dur davant el jutge Llarena i ha criticat la divisió de poders a l'Estat. A més, l'ha acusat de seguir "el full de ruta" del govern espanyol i ha comparat les decisions que està prenent la justícia espanyola amb els tribunals europeus, on considera que s'estan prenent millors decisions.Aquesta acusació ha fet saltar el jutge, que ha replicat Rull que els motius del seu processament estan a la interlocutòria i també ha dit que els "vaticinis" de la premsa no s'han complert "perquè 17 dels processats no ho estan per rebel·lió". Fonts presents a la declaració apunten que el jutge "intenta polemitzar" durant les vistes i que, després d'algunes afirmacions dels processats, intervé fent ús de la mateixa frase: "Permeteu-me que us resolgui la vostra inquietud".A més, ha contraposat les decisions de la justícia espanyola amb les preses per tribunals europeus que han de decidir extradir encausats reclamats pel Suprem. De fet, Rull ha citat un poema de Salvador Espriu -Càntic en el temple- per mostrar l'esperança que tenen en els tribunals europeus. Concretament, el verb on el poeta escriu "Com és llarg d'esperarun alçament de llum en la tenebra!".Rull també ha dit a Llarena que estan pagant les conseqüències d'haver guanyat les eleccions i que el procés judicial es troba en el punt actual precisament pels resultats del 21-D. "No seríem jutjats si no haguéssim guanyat les eleccions", ha dit el conseller, que porta a la presó des del passat 23 de març.Tanmateix, ha assegurat davant el jutge que pensa seguint sent independentista per tal que els seus fills no visquin a un país "on s'empresonen persones per les seves idees". A més, segons fonts presents a la declaració, ha augurat que el judici oral serà "un pur tràmit". També ha desmuntat els arguments pels quals el jutge Llarena el processa per rebel·lió i malversació.Durant la declaració, que ha durat 40 minuts, Rull ha criticat que la causa oberta al Suprem és "política" i també ha remarcat que hi ha hagut declaracions del ministre de Justícia, Rafael Catalá, i d'altres membres del poder judicial que han "avançat" decisions judicials i que això qüestiona la divisió de poders. En aquesta línia, ha acusat Llarena de seguir "el full de ruta" del govern espanyol i del ministre de Justícia.Segons ha expressat Rull a la vista, això demostra que el Tribunal Suprem no treballa de manera independent i que està afectat per les decisions que prengui el govern espanyol.Durant la vista, Rull també ha qüestionat a Llarena l'efecte que ha tingut el 21-D en el seu nou empresonament. Rull va poder sortir en llibertat el 4 de desembre i, segons el seu lletrat, un dels arguments era l'arrelament ja que es presentava a unes eleccions. En canvi, el 23 de març i després de processar-lo, Llarena va tornar-lo a empresonar (juntament amb Turull, Romeva, Forcadell i Bassa)."Ha reflexionat que si no haguessin guanyat eleccions els independentistes probablement estaríem en una altra situació", ha manifestat l'advocat.