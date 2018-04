Comencen els treballs per localitzar les dues víctimes de l'esllavissada del Pallars

Geòlegs i tècnics inspeccionen el terreny on ha tingut lloc l’esllavissada. Foto: Mossos

Així es veia l’esllavissada aquesta tarda des de la mateixa carretera LV-9124. Foto: Pallars Digital

Els equips d’emergències han començat a treballar, aquest migdia, a l’esllavissada del Castell de Mur, després que un equip de geòlegs hagi donat el vist-i-plau. El volum de l’esllavissada, d’unes 50.000 tones de material, evidencia la complicació en les tasques de rescat. Al matí els Bombers s’han reunit amb tècnics de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya desplaçats a la zona per analitzar un terreny que continuava “molt inestable”.Jordi Martínez, inspector del Cos de Bombers, ha explicat que s'ha acotat la zona on hi ha restes del vehicle, uns 40 metres quadrats, per començar a treballar. Les tasques seran bàsicament manuals i per moure grans blocs de pedres disposaran d'una màquina excavadora. Martínez ha dit que la prioritat és la recerca de les víctimes, el desenrunament i la seva extracció.Joan Palau, geòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ha destacat l'excepcionalitat de l'esllavissada i ha explicat que han baixat més de 20.000 metres cúbics de materials. Palau ha afegit que els equips d'emergències tindran en tot moment el suport tècnic dels geòlegs.Aquest matí els serveis d’emergència han reprès les tasques de recerca del vehicle atrapat sota la gran quantitat de roques que es van esllavissar ahir sobre la carretera LV-9124 entre Guàrdia de Noguera i Moror, al terme municipal de Castell de Mur. En el sinistre va perdre la vida un matrimoni de Sant Esteve de la Sarga, que són els pares de l’alcalde del municipi, Jordi Navarra.Els Mossos d’Esquadra segueixen tallant la carretera LV-9124 afectada pel despreniment, entre els quilòmetres 2,5 i 6, i demanen que ningú s’hi apropi perquè es tracta d’una zona inestable. Les tasques de desenrunament es preveuen complicades i llargues donada la gran quantitat de roques que van caure a la carretera.Segons l'alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol, la situació és complexa i es preveu que la feina sigui llarga perquè l'esllavissada ocupa 200 metres lineals de la carretera. “La zona és insegura i cal evitar qualsevol perill", ha dit. La policia científica dels Mossos d’Esquadra s’ha afegit aquest migdia a les tasques de rescat.Mullol ha explicat que es tracta d'un accident "inesperat". "No és una esllavissada normal i corrent produïda per la pluja, tot i que l'aigua hi hagi pogut intervenir, però no és una zona que estigui afectada per esllavissades d'aquesta mena", ha afegit. La principal tasca, ara, ha conclòs, és la de recuperar els cossos de les persones que han quedat atrapades.Els veïns de la zona han explicat que les roques que han caigut pertanyen a Les Esplugues de Mur, un terme de Castell de Mur situat sota la balma que està abandonat des de fa més de cinquanta anys, precisament per les constants caigudes de roques. Només quedava en peu l'església, han afegit. La seva capella estava dedicada a la Mare de Déu del Roser i amb el despreniment també ha caigut.Una nova esllavissada ha tallat la carretera d’Abella de la Conca, aquest matí, a l’altura de l’encreuament de Cal Borrell. Per sort aquest esfondrament no ha ocasionat danys personals, però sí que ha posat en alerta els veïns del Pallars Jussà que viuen en nuclis i que han de desplaçar-se per vies secundàries. Aquesta nova esllavissada posa de manifest la inestabilitat del terreny al Pallars Jussà després de les pluges dels últims dies.

