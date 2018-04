Berga estudia denunciar el grup que va despenjar l'estelada del consistori

L'Ajuntament de Berga es planteja denunciar el grup de persones que va despenjar l'estelada del consistori i d'altres símbols independentistes dels carrers de la ciutat, ara bé fonts de l'equip de govern reiteren que estan encara a l'espera de rebre els informes sol·licitats als cossos policials i que serà llavors quan es prendran decisions al respecte. L'objectiu de la CUP és disposar de tota la documentació del que va passar aquella nit, per tal de proposar mesures a partir d'aquest punt, segons fonts consultades perEl regidor de Governació, Francesc Ribera, va reunir-se aquest dilluns al vespre amb representants dels diferents grups municipals per tal de debatre els passos que ha de donar el consistori després que la nit de dilluns 9 d'abril un grup d'espanyolistes, autoanomenat GDR (Grup de Defensa i Resistència), es desplacés a la ciutat per tal de treure els símbols independentistes de fanals, arbres i edificis . A la reunió hi van assistir representants de l'equip de Govern, així com del PDeCAT, ERC i ICV, però va absentar-se Rosalia Monroy, única regidora del PSC al plenari.L'equip de govern ha assegurat que explicarà les mesures que es prenen, un cop que es disposi de l'informe de la Policia Local de Berga respecte els fets, un document que encara s'està elaborant per part del cos. Per la seva banda, l'oposició confia que en els propers dies hi hagi més trobades per acabar de definir les mesures que cal prendre.El portaveu del PDECat a l'ajuntament, Ramon Minoves, ha explicat que "l'equip de govern encara no ens ha donat cap document per escrit, perquè de moment no hi ha l'informe de la policia local". Minoves apunta que, segons el que va parlar-se a la reunió, "un cop que el consistori tingui tota la informació recollida presentarà denuncia". Ara bé, ha indicat que cal estudiar "si es fa conjuntament amb la resta de ciutadans als que se'ls ha retirat alguna cosa". Ramon Minoves reflexiona que "en principi retirar cartells de la via pública no és delicte", tot i que adverteix que això canvia "si es fa d'una manera organitzada i es retira material de façanes particulars". Perquè "llavors cal veure quin és el valor econòmic de les pèrdues ocasionades; si el cost supera el que és el furt es pot interposar algun tipus de demanda més enllà", diu.El portaveu del PDECat ha comentat també que "un altre tema important és la qüestió de retirar l'estelada de la façana de l'ajuntament, perquè en aquest cas no només es tracta d'una propietat pública, sinó que això contravé una ordenança municipal". Ramon Minoves ha recordat que en un ple de l'any 2012 es va acordar, a través d'una moció, mantenir l'estelada al balcó. "També hi ha el fet que una televisió estatal privada enregistrés l'acció, s'ha de veure si això té recorregut com a expressió d'odi contra una manera de pensar", ha dit Minoves.Per la seva banda, el regidor d'ERC, Jordi Pujals, també present a la reunió, ha valorat que, per una banda, hi ha la investigació de Mossos d'Esquadra, "i a partir d'aquí el consistori ha de decidir què fa en aquest sentit"; però per l'altra cal "esbrinar internament què va passar aquell dia, per què la policia local no va identificar les persones que surten a la gravació". En aquest sentit, Pujals ha recordat que en el reportatge emès per Antena 3, es veu com el grup de persones que va treure l'estelada i el material de la façana de l'ajuntament, passa per davant d'un agent de la policia local, sense que aquest els aturi. "ERC va presentar divendres una sol·licitud d'informació a l'equip de govern, perquè ens va estranyar que de dilluns a divendres ells no activessin cap mecanisme intern", ha assenyalat Jordi Pujals. Pujals ha assegurat que els grups municipals hauran ara "d'esperar què diu aquest informe, si hi va haver alguna negligència i a partir d'aquí decidir el que es fa". D'altra banda, sobre la possibilitat de presentar denuncia contra els autors dels fets, Jordi Pujals ha ressaltat que l'ajuntament està a l'espera de la decisió que prenguin els afectats privats als qui se'ls va sostreure alguna bandera, o d'altre material, "per decidir si s'actua conjuntament o per separat". Malgrat, que Jordi Pujals també ha indicat que "això hauran de ser els advocats els qui ho valorin".ERC considera que el consistori ha de denunciar els fets perquè van sostreure elements d'un edifici públic, "malgrat que legalment això pugui ser considerat un furt menor", ha dit Pujals. Equip de govern i grups de l'oposició tenen previst reunir-se de nou els propers dies.El regidor d'ERC, Jordi Pujals, ha apuntat que fins ara es té coneixement d'un particular que hauria interposat ja una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per les accions dutes a terme per l'autoanomenat GDR.