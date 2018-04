Una palleta comestible o ginebra sense alcohol, tendències d'Alimentaria 2018

Una palleta que es pot menjar, una màquina que dosifica els ingredients d'un còctel o ginebra sense alcohol. Aquests són alguns dels productes exposats al Saló Internacional d'Alimentació i Begudes, Alimentaria, que responen a tendències del sector. "Buscar la naturalitat del producte i que no porti conservants" n'és una, tal com ha descrit a l'ACN el conseller executiu de la marca de cervesa artesana barcelonina Épica Ares, Francesc Giménez.Evitar la generació de residus és un dels objectius de la palleta comestible de Sorbos, empresa fundada per Victor Manuel Sánchez, que remarca el potencial de convertir "productes d'un sol ús en comestibles".Grans marques com Estrella Damm o Coca-Cola han aprofitat el certamen, que té lloc al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona fins dijous, per presentar novetats com la Complot IPA de la cervesera, feta amb llúpol de les muntanyes de Prades, o les begudes ecològiques i vegetals de la companyia de begudes refrescants.

