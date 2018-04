La ultradreta alimenta comandos anti-CDR

No hi ha diferencia entre nacionalismes. Per molt que es volgui vendre nacionalismes bons i dolents, tots son sectaris i es nutreixen del odi al vei.

Si hi ha gent que es dedica a retirar propaganda politica dels carrers, mentre no hi afageixin de nova, tenen tot el meu suport i agraiment.

"Els carrers son nostres" i el que no pensa igual, no te carrers? a de anar volant? I si un es dedique a penjar propaganda politica d'un altre color, serà benvingut, li permetrem?