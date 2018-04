El PSC i els comuns lamenten que encara no es convoqui un ple per a una investidura efectiva

Elisenda Alamany, aquest dimarts, al Parlament. Foto: ACN

El Parlament segueix atrapat a l'espera d'una investidura, mentre segueix en marxa la contrarellotge fins el 22 de maig, data límit abans de la convocatòria d'eleccions. En aquest context, el PSC i els comuns lamenten que encara no es faci un ple que doni lloc a una investidura efectiva i, mentre, es convoquin sessions que, com la prevista aquest dimarts per la mesa per al dia 25, estiguin buides de debat polític i siguin de tràmit.Així, la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha celebrat que per fi s'hagi decidit impulsar les comissions no legislatives, una de les quals, la de l'Estatut del diputat, "imprescindible per escollir els senadors", però espera que efectivament ara s'activin aviat. Per contra, ha lamentat que, tot i que hi havia tres propostes de resolució registrades correctament i que podien ser debatudes el dia 25, la majoria independentista de la mesa ha apuntat que segurament les exclourà de l'ordre del dia.Com que, en els darrers dies, se n'han registrat sis més que han de ser convalidades, l'independentisme vol ajornar el debat en un ple monogràfic, mentre que el PSC espera que alguns debats es puguin fer el mateix 25 o en una sessió proper. "Hi ha una majoria que no vol posar en marxa el ple del Parlament", ha lamentat la dirigent socialista, que assevera que cal una investidura, però "la figura de Puigdemont continua empantanant el normal funcionament del Parlament i de la Generalitat". De fet, Granados ha ironitzat que semblava que "l'esperit" del president exiliat es podia percebre en el debat de la mesa."Quants cops s'haurà de fer perdonar no haver tirat endavant el debat d'investidura del candidat Puigdemont?", ha ironitzat la socialista, referint-se al president del Parlament, Roger Torrent, que ha insistit amb que "es faci una investidura efectiva". "Que es deixi de viatges i de buscar excuses", ha insistit, en relació al viatge a Ginebra d'aquesta setmana per reunir-se amb representants de les Nacions Unides.Quant a la reforma de la llei de la presidència per investir a distància, el PSC ja ha sol·licitat un dictamen a la Comissió de Garanties Estatutàries, que té set dies hàbils per emetre un informe. "Esperem que sigui en la línia del que van defensar els lletrats del Parlament", ha apuntat, ja que els juristes van determinar que la reforma legal estava pensada per a una sola persona i que no es pot aprovar per lectura única.Finalment, el PSC ha registrat una queixa formal per l'acte institucional fet la setmana passada al Parlament sobre els republicans represaliats del franquisme -al qual no hi van assistir els socialistes, el PP i Cs -. "No es poden fer actes institucionals sobre els represaliats del franquisme que siguin actes de part", ha lamentat Granados, acusant Torrent de biaix i d'estar-hi "barrejant el procés independentistes i fent símils respecte la dictadura franquista"."Ens agradaria que el ple del 25 d'abril no fos burocràtic sinó que fos un ple polític que ens portés a la formació d'un Govern que posés fi al bloqueig", ha assegurat al seu torn la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany. La dirigent també ha lamentat que en aquest ple es posi "a corre-cuita" i quan s'estan a punt d'esgotar els terminis el decret llei per recuperar la paga extra dels funcionaris. "Vam ser crítics amb la seva retirada fa unes setmanes perquè es va fer per motius purament ideològics", ha recordat Alamany, que retreu a la majoria independentista aquests "gestos simbòlics que allarguen la situació d'excepcionalitat".Sobre el viatge de Torrent a Gonebra, els comuns no s'hi oposen però sí consideren que l'objectiu prioritari ha de ser "recuperar les institucions, acabar amb el 155 i entendre que Catalunya es governa des de Catalunya". Segons Alamany fa "massa temps que s'allarga aquesta agenda" quan el que cal és "tenir un govern efectiu i posar fi al segrest de les institucions".Aquest Govern, ha precisat, no hauria de continuar per la via de la unilateralitat però tampoc sucumbir a la recentralització. "Ni hem de tornar a l'autonomia ni hem de posar en risc les institucions", ha conclòs la portaveu parlamentària de Catalunya en Comú-Podem.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)