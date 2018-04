Cs insta el govern de Rajoy a aturar el vot de Puigdemont amb un recurs al TC

Ciutadans insta el govern espanyol a invalidar el vot delegat de Carles Puigdemont -que avui la mesa s'ha refermat en mantenir- presentant un recurs al Tribunal Constitucional. Després que la mesa del Parlament hagi declinat la revocació del grup d'Inés Arrimadas per frenar el vot del líder de Junts per Catalunya des d'Alemanya, Cs considera que és l'executiu de Mariano Rajoy qui pot aconseguir "de forma immediata" tombar-lo? I és que si el govern espanyol presenta un recurs al TC, la simple admissió a tràmit ja suposaria un suspensió automàtica del vot delegat.Aquesta és, ha insistit el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, la via més ràpida per invalidar el vot de Puigdemont. Que fos el seu grup parlamentari qui presentés un recurs d'empara al Constitucional no tindria aquest efecte immediat. Per això, Ciutadans estudiarà la possibilitat d'instar l'executiu a fer aquest moviment. I és que, insisteix el partit taronja, Puigdemont es nega a venir a Espanya i a entregar-se a la justícia espanyola. Sobre la visita a la seu de les Nacions Unides a Ginebra que farà el president del Parlament, Roger Torrent , per denunciar les "ingerències il·legítimes" de l'Estat, Ciutadans ha lamentat que estigui actuant com a "emissari" de Puigdemont i ha advertit que vigilaran que "ni un sol cèntim dels catalans" serveixin per pagar "els viatges d'un emissari d'un pròfug de la justícia".Després que s'hagi convocat el ple del 25 d'abril, Ciutadans ha denunciat que la majoria independentista "ha impedit" que es porti a debat en aquesta sessió les propostes de resolució que té admeses a tràmit el seu grup. Aquestes dues propostes són sobre "la violència" dels CDR i sobre la manifestació del diumenge en la qual van participar els sindicats i les entitats independentistes. "Els independentistes no volen que al Parlament es parli sobre el que Cs vol parlar", ha dit Carrizosa.El dirigent de Ciutadans sí ha celebrat, però, que sí s'hagi aprovat la creació de la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i que serà presidida per un dirigent del grup d'Arrimadas. "Els mitjans públics catalans estan descontrolats. Són de tots els catalans i, per tant, han de poder estar controlats pel Parlament", ha insistit.

