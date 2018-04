Arxivada la causa contra 37 dels 47 metges del cas Traiber de les pròtesis defectuoses

Diego Álvarez de Juan, titular del jutjat d'instrucció número 3 de Reus. Foto: Jonathan Oca

El titular del jutjat número 3 de Reus ha acordat arxivar la causa contra 37 dels 47 metges investigats per la col·locació de pròtesis ortopèdiques defectuoses de l'empresa Traiber a canvi de comissions. Segons la interlocutòria de resposta als recursos presentats, els facultatius ara desimputats no van arribar a instal·lar pròtesis de Traiber, però constaven als seus arxius comercials perquè l'empresa volia contactar amb ells i, possiblement, oferir-los aquesta possibilitat.El jutge també exclou de la investigació una desena de treballadors Traiber perquè, considera, no tenien "capacitat real" en la presa de decisions i no hi ha indicis que coneguessin la "dinàmica delictiva" dels seus responsables falsificant etiquetes o redistribuint pròtesis en mal estat. Així doncs, en aquests moments continuen com a investigats en aquesta peça separada del cas Innova el propietari i dos empleats de l'empresa, a més d'una desena de metges.

