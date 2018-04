Denuncien l'atac amb foc a un pis de Tarragona per tenir penjada una pancarta dels presos polítics

Un veí de Tarragona ha explicat a NacióDigital que un pis de l'Avinguda de Ramon y Cajal ha rebut l'atac d'algun individu per tenir penjada una pancarta que demanava la llibertat dels presos polítics. J. F. ha assegurat que algú ha llançat algun objecte contra l'element reivindicatiu i aquest s'ha encès. Segons aquest testimoni, l'autor ha de ser algun veí dels pisos superiors, ja que des del carrer és molt difícil, "gairebé impossible", que ho hagi pogut fer.

El veí recollint les restes de la pancarta després del suposat atac Foto: J.F.

Per altra banda, a la xarxa també s'està denunciant que "gairebé" li cremen la casa a Pere Socias -qui viu en el pis- per la pancarta.Fonts de la Guàrdia Urbana han afirmat que s'estan investigant els fets per tal d'esclarir si es tracta d'un accident o ha estat provocat. De moment no hi ha cap detingut. Els Bombers han rebut l'avís a les 11.15 h del matí alertant d'un incendi en un pis. Un cop al lloc, han vist que era una pancarta que s'havia encès. Hi han desplaçat fins a tres dotacions.

