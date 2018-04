VÍDEO Toni Soler descobreix el missatge ocult a la versió alemanya de l'abella Maia

, que sembla que animi el president de la Generalitat amb un Viva Puigdemont, ha esdevingut tot un fenomen. La iniciativa va guanyant terreny i ja es pot trobar en tot tipus de versions . Fins i tot l'ha cantat una coral en la manifestació d'aquest diumenge contra la repressió i per la llibertat dels presos polítics El presentador i humorista Toni Soler se n'ha fet ressò aquest dilluns al programa Està passant de TV3. “Està passant una cosa molt estranya amb les cançons alemanyes”, ha ironitzat.I per demostrar que el cas va més enllà del Viva Puigdemont, ha deixat escoltar als espectadors la versió en alemany de la coneguda abella Maia. Al mig de la lletra hi apareix de sobte un “Enric Millo dimissió”. “Què vol dir 'Enric Millo dimissió' en alemany?”, es pregunta Soler.Podeu veure el vídeo del programa íntegre, a sota:

