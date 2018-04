Els comuns lamenten que no es convoqui encara un ple d'investidura que posi fi al 155

Elisenda Alamany, en roda de premsa. Foto: ACN

El Parlament segueix atrapat a l'espera d'una investidura i mentre segueix en marxa la contrarellotge fins el 22 de maig, data límit abans de la convocatòria d'eleccions. En aquest context, els comuns no deixen de repetir com un mantra que es faci ja un ple d'investidura i es formi un Govern que posi fi a l'aplicació del 155. Aquest dimarts han tornat a insistit després de la reunió de la mesa i de la junta de portaveus al Parlament . "Ens agradaria que el ple del 25 d'abril no fos burocràtic sinó que fos un ple polític que ens portés a la formació d'un Govern que posés fi al bloqueig", ha assegurat la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany.La dirigent també ha lamentat que en aquest ple es posi "a corre-cuita" i quan s'estan a punt d'esgotar els terminis el decret llei per recuperar la paga extra dels funcionaris. "Vam ser crítics amb la seva retirada fa unes setmanes perquè es va fer per motius purament ideològics", ha recordat Alamany, que retreu a la majoria independentista aquests "gestos simbòlics que allarguen la situació d'excepcionalitat". Sobre la visita a la seu de les Nacions Unides a Ginebra que farà el president del Parlament, Roger Torrent , per denunciar les "ingerències il·legítimes" de l'Estat, els comuns no s'hi oposen però sí consideren que l'objectiu prioritari ha de ser "recuperar les institucions, acabar amb el 155 i entendre que Catalunya es governa des de Catalunya". Segons Alamany fa "massa temps que s'allarga aquesta agenda" quan el que cal és "tenir un govern efectiu i posar fi al segrest de les institucions".Aquest Govern, ha precisat, no hauria de continuar per la via de la unilateralitat però tampoc sucumbir a la recentralització. "Ni hem de tornar a l'autonomia ni hem de posar en risc les institucions", ha conclòs la portaveu parlamentària de Catalunya en Comú-Podem.

