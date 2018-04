El Parlament manté el vot delegat de Puigdemont i la reforma per investir-lo

La mesa del Parlament manté la delegació del vot de Carles Puigdemont i la tramitació de la reforma legal que ha de permetre investir-lo a distància. Així ho ha decidit aquest dimarts l'òrgan de la cambra, que ha rebutjat els recursos de Cs i PP per tal que el president exiliat no pugui cedir el seu vot, així com la petició de reconsideració dels populars contra l'admissió a tràmit de la reforma de la llei de la presidència registrada per JxCat.Unes actuacions que ha criticat Cs, fonts del qual considera que el Consell d'Estat va argumentar que es podia presentar un recurs contra la delegació de vot dels exiliats, ja que aquesta no estava prevista en el reglament del Parlament entre les casuístiques que ho permeten. Per això, els liberals consideren que la decisió es pot portar al Tribunal Constitucional (TC). Tot i això, els membres independentistes de la mesa repliquen que, com que l'euroordre està activa i el president a disposició de la justícia alemanya, motiu pel qual no pot sortir del país i la delegació del vot és la via per garantir els seus "drets polítics". Malgrat tot, ERC encara no ha sol·licitat delegació de vot per al conseller de Salut, Toni Comín, que es troba a Brussel·les.Així mateix, la mesa ha acordat convocar un ple per al 25 d'abril. En ell, però, encara no es votarà la llei de la presidència, que obre la porta a la investidura i al nomenament de consellers a distància, ja que tot just aquest dimarts es tramiten les peticions de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, que té set dies hàbils per emetre un informe, a partir del qual els grups tindran dos dies per presentar esmenes al projecte legislatiu. La iniciativa, per tant, es podrà votar en un ple posterior.En concret, l'ordre del dia del ple del dia 25 inclou per ara la convalidació dels decrets llei per abonar als treballadors públics el 25% que falta de la paga extra del 2012 i per prorrogar els pressupostos del 2017, així com s'aprovarà la liquidació del pressupost del Parlament. En principi, però, l'independentisme preveu que no s'hi debatin propostes de resolució, com reclamaven alguns grups de l'oposició, ja que prioritza permetre que tots els partits en puguin presentar i es debatin en un futur ple sense data encara.Igualment, probablement l'elecció dels senadors de la legislatura vigent es farà més endavant, atès que primer s'ha de constituir la comissió de l'Estatut dels diputats, que ha de validar les candidatures. En la primera sessió, però, ha d'estar presidida pel president del Parlament, Roger Torrent, que té previst marxar a Ginebra dimecres i dijous per reunir-se amb representants de les Nacions Unides.Per altra banda, la mesa ha acordat amb l'abstenció de Cs i el vot a favor dels membres de JxCat, ERC i PSC -CUP i PP no hi tenen presència- registrar al TC un incident d'execució de la sentència de l'alt tribunal sobre el cas Castor , que declara inconstitucional la indemnització de 1.300 milions arran del seu tancament. La mesa, però, considera que l'Estat no compleix la sentència, ja que no actua per recuperar la part de la indemnització ja abonada a càrrec del preu de l'energia pagada pels ciutadans.

