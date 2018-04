Rufián: «Algú li hauria de dir a Cifuentes que els regals no es tornen»

Alguien debería decirle a Cifuentes que los regalos no se devuelven. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 17 d’abril de 2018

Pues a mí me parece fatal que Cifuentes renuncie a su máster, es una cosa muy fea esa de devolver un regalo... — Verónica 🍤 (@verorr9) 17 d’abril de 2018

URGENTE | Cristina Cifuentes pide que le devuelvan el dinero del máster porque es irregular https://t.co/nC08ZA5wRV pic.twitter.com/6z8mdJoKoM — El Mundo Today (@elmundotoday) 17 d’abril de 2018

Cifuentes renuncia al máster y yo a mi especialidad en neurocirugía. — Quique Peinado (@quiquepeinado) 17 d’abril de 2018

En el flim de hoy... dos monstruos de los títulos universitarios! No renunciéis a verla! #CifuentesVeteYa #YoRenuncio pic.twitter.com/YqfwwWMI5f — Encarni Trémula (@EncarniTrmula) 17 d’abril de 2018

De los mejores memes que he podido ver sobre el Máster de Cifuentes 👏👏👏😂😂😊😉#L6Nmáster pic.twitter.com/Iuk7VtWCh8 — Miguel Ángel (@mavarosg) 14 d’abril de 2018

No puc parar de riure amb aquest meme q no sé qui ha fet, però que és boníssim! 😂😂 @ccifuentes pic.twitter.com/VojVPv8xf7 — Ivan Republicà 🎗 (@IMatavera) 13 d’abril de 2018

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciat al seu màster en dret que va obtenir a la Universitat Rei Joan Carles . Ho ha fet en una carta al rector, Javier Ramos, on demana disculpes però en cap cas dimiteix.La xarxa ja fa dies que bull amb l'escàndol i s'ha omplert de bromes. Avui no ha estat una excepció.Un dels primers en reaccionar ha estat el diputat d'ERC Gabriel Rufián, que ha tirat de la seva habitual ironia: “Algú li hauria de dir a Cifuentes que els regals no es tornen”.A continuació, un recull amb alguns dels mems més enginyosos que corren per la xarxa:

