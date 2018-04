L'agència valenciana antifrau rep 35 denúncies en els primers mesos de funcionament

L'Agència valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció ha rebut 35 denúncies al llarg del 2017, des de la seva posada en funcionament el passat mes de juliol. Així ho ha donat a conèixer aquest dimarts el seu director, Joan Antoni Llinares, durant l'exposició de la memòria de la institució a la comissió d'Economia, pressupostos i hisenda de les Corts Valencianes.La memòria recull que de les 35 denúncies presentades, 24 (68,5%) corresponen a l’àmbit de l’administració local, vuit al de la Generalitat Valenciana i tres a l’apartat 'altres administracions'. De les denúncies presentades, un 40% corresponen a contractació pública i un 22,8% a personal.La denúncia ha estat la forma més habitual d’iniciar un expedient, seguida de les sol·licituds a instància d’institucions. Durant el 2017 s’ha tramitat una sol·licitud de reconeixement de persona denunciant. Respecte al perfil de la persona denunciant destaquen les denúncies presentades per personal eventual en les administracions en primer lloc, seguides per les denúncies realitzades per empleats públics i particulars. En menor proporció, les denúncies presentades per sindicats, organitzacions no governamentals i les de persones anònimes.El correu electrònic ha estat la forma majoritària de presentació, un total de 24, seguida de l’entrada directa per Registre d’entrada en la mateixa Agència així com les denúncies realitzades presencialment.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)