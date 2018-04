Desarticulen un grup criminal familiar especialitzat en robar gas freó

Quatre detinguts d'un clan familiar per 27 robatoris a empreses de l'àrea metropolitana BCN. Robaven bombones de gas freó https://t.co/HuMPmFjaFp pic.twitter.com/z2b6RBSEN8 — Mossos (@mossos) 17 d’abril de 2018

Els Mossos d’Esquadra de Cornellà de Llobregat han desarticulat un grup criminal familiar especialitzat en el robatori de bombones de gas freó, després d’haver detingut tres homes i una dona, entre els 20 i 42 anys, dos d'ells veïns Sabadell i Palau-solità i Plegamans, com a presumptes autors de 26 robatoris amb força i un robatori amb violència i intimidació en diverses empreses a l’àrea metropolitana i per pertinença a grup criminal.Tot plegat és el resultat d’una investigació iniciada el setembre de 2017, quan van detectar 27 furts i robatoris en vàries empreses d’un quinzena de municipis entre el Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Baix Llobregat, a més d’accions comeses a Barcelona. En un dels robatoris, els autors, quan van ser sorpresos per un treballador, van utilitzar la violència i van envestir-lo en la fugida amb vehicle, que sempre feien servir per desplaçar-se.Els passats dies 4 i 5 d’abril van detenir els quatre membres i en l’escorcoll d’un dels domicilis es van recuperar objectes sostrets. Els detinguts, amb un total de 50 antecedents de la mateixa tipologia delictiva, van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la llibertat amb càrrecs. Tot i així, la investigació continua oberta i no s’han descartat més detencions.Aquest material té un ús principalment domèstic com ara en neveres i aires condicionats, entre d’altres. També té una utilitat industrial, en equips de refrigeració de grans superfícies, hotels i neveres industrials i similars. És nociu pel medi ambient i la normativa europea preveu la seva progressiva retirada per d’altres de menor impacte. Per aquesta raó, s’han de donar unes mesures especials i concretes per al seu emmagatzematge.El preu de venda al públic d’una ampolla de 60 kilograms és d’uns 7.000 euros, amb la qual cosa s’ha convertit en un material amb molt de valor al mercat il·lícit.

