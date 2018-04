La defensa de l'acusat del crim de Susqueda denuncia que li han fet un «vestit a mida»

Jordi Magentí, traslladat pels Mossos d'Esquadra a un registre Foto: ACN

La defensa del detingut pel doble crim de Susqueda (la Selva) , Jordi Magentí Gamell, demana que aquest quedi en llibertat. El seu advocat, Benet Salellas, sosté que els investigadors han "concatenat un seguit de conjectures" per fer-li un "vestit a mida" per incriminar-lo.En aquest punt, la defensa ha intentat desmuntar els indicis que hi ha contra ell, i ha centrat bona part dels esforços en posar en dubte que realment la Rierica, el lloc on el sospitós solia pescar, sigui l'escenari del crim i que l'única persona que pogués ser allà el dia i l'hora dels fets fos el detingut.No obstant això, el fiscal, Víctor Pillado, i l'acusació particular, Carles Monguilod, s'han oposat a la petició de la defensa i sostenen que hi ha "indicis molt sòlids" contra Magentí. També assenyalen que, si surt en llibertat, hi ha risc de fugida i d'eliminació de proves, com ara de l'arma del crim o la motxilla de la noia. Les acusacions subratllen que encara queden proves importants pendents, com ara buscar ADN en un impermeable i unes sabates que van trobar a casa de l'arrestat i que va donar positiu al reactiu per detectar sang.Durant els propers dies, l'Audiència de Girona haurà de resoldre el recurs.

