Continuen les tasques de recerca del pescador desaparegut a Deltebre

Al amanecer se reanudó la búsqueda con medios marítimos, aéreos y terrestres del pescador, de origen senegalés, desaparecido desde el domingo en la zona del Delta del Ebro. Había salido a pescar en la embarcación Anais, de 5 metros de eslora — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 17 d’abril de 2018

Aquest dimarts al matí, a les 07:00 hores, s'ha reprès per segon dia consecutiu l'operatiu del recerca del pescador de 32 anys de Deltebre desaparegut des de diumenge, quan va sortir amb la seva barca del port municipal per calar cap a la zona de la Marquesa.Salvament Marítim coordina l'operatiu per mar i aire. Hi participa una de les seves embarcacions, la Formalhaut, i el seu l'helicòpter Helimer 202. També s'han mobilitzat l'embarcació LS Mestral de Creu Roja i la patrullera Rio Martín de la Guàrdia Civil.Es rastreja, com es va fer aquest dilluns, la zona exterior del delta de l'Ebre, cap al mar i tot el tram final de riu, fins a la desembocadura. A més a més, s'ha desplegat un operatiu per terra. Està previst que els tasques de recerca s'allarguin tot el dia si no hi ha novetats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)