Els estudiants tornen a ocupar el rectorat de la UAB cinc anys després

Un centenar d'estudiants han ocupat aquest dijous el rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Una protesta "simbòlica" com han assegurat des de la Coordinadora d'Assemblees de Facultat (CAF) de la UAB, ja que estaran instal·lats 27 hores pels 27 encausats per precisament l'ocupació d'aquest espai l'abril de 2013.Curiosament, fa cinc anys que aquesta vintena de persones, entre alumnes i docents de la universitat, es van tancar al rectorat per reclamar que no s'apugessin les taxes universitàries.I ara, un grup ha replicat l'acció reivindicativa i estarà en aquest punt del campus fins aquest dimecres al migdia. A més, és la primera protesta estudiantil, en el marc de la vaga anunciada pels propers dies 25 i 26 d'abril pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

