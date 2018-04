Un turista ebri puja una muntanya dels Alps pensant que tornava a l'hotel

Una imatge dels Alps. Foto: Europa Press

Sorprenent “gesta” d'un turista d'Estònia als Alps. L'home es va emborratxar i, en comptes de tornar a l'hotel, va pujar una muntanya. Tot, sense l'equipament necessari, segons explica el diari La Stampa , i recull La Vanguardia El turista va sortir de festa i va acabar en estat ebri. De tornada a l'hotel, situat al Vall d'Aosta, es va perdre fins que va arribar a un restaurant situat a 2.400 metres d'alçada. Va pensar que era l'hotel i va provar la clau, que no va funcionar. Com que no se'n va sortir, va forçar la porta d'entrada i es va ficar a dormir sobre un banc de l'establiment.Cinc hores més tard el van trobar dos treballadors del restaurant, que l'anaven a obrir.Mentre el turista dormia, es va activar l'alarma de la seva desaparició. Les autoritats mai es van plantejar que l'afectat hagués pogut pujar la muntanya en el seu estat i sense equipament.Ara, podria ser sancionat amb una multa, precisament, per pagar les tasques de rescat.

