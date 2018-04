Romeva, davant Llarena: «Catalunya té legitimitat per exercir l'autodeterminació»

El conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, ha defensat aquest dimarts davant el jutge Pablo Llarena que "Catalunya té legitimitat per exercir l'autodeterminació", un objectiu al qual ell dona "suport des de posicions no nacionalistes pel fet de ser un demòcrata". S'ha expressat, per tant, en termes similars al vicepresident català, Oriol Junqueras, que dilluns també va reivindicar al Suprem la legalitat que suposa defensar la independència Així, Romeva ha asseverat que "ERC porta defensant durant anys un programa independentista que s'ha declarat legal i que ara es pretén criminalitzar" i ha criticat la "visió segons la qual no hi ha un espai per a la persecució política de la independència per mitjans pacífics". Per contra, ha insistit que "aquest espai existeix i depèn de la voluntat política de l'estat espanyol". Hi ha assegurat durant la compareixença davant l'alt tribunal en què se li ha comunicat el seu processament pels delictes de rebel·lió i malversació.En una declaració, per tant, amb un clar to polític, el conseller ha subratllat que "en cap cas resulta legítim judicialitzar" el procés català. "Sóc un demòcrata amb un currículum personal vinculat a la no-violència, la cultura de pau i la resolució de conflictes. No vaig assumir ni assumiré mai com possible una actuació violenta per obtenir un fi polític", ha asseverat, deixant clar que la violència -necessària per ser condemnat per rebel·lió i sedició- no forma part del seu full de ruta.En canvi, sí que ha denunciat que "la violència policial de l'1-O va ser desproporcionada", ja que "una votació popular massiva no es podia reprimir per la força, sobretot perquè aquesta actuació no constitueix cap delicte". Pel que fa a l'actuació dels diputats per avançar en el procés, ha reivindicat que "el Parlament és el fòrum per a la discussió de qualsevol idea" i, en ell, els representants electes actuen "amb inviolabilitat parlamentària" pel que fa les seves "opinions i vots", motiu pel qual ha afirmat que no pot ser jutjat per votar la declaració d'independència.Quant al funcionament del propi judici, Romeva ha criticat que que l'"'ha empresonat per un jutjat que no té competència", en referència al Suprem, atès que considera que el seu cas l'hauria de portar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així mateix, com el conseller d'Interior, Joaquim Forn , ha demanat posar fi a la presó sense fiança perquè, en l'actual situació, té "problemes constantment per accedir a la actuacions i treballar en condicions" la defensa. Ha lamentat també que el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona també l'està investigant per un altre procés en el qual no té capacitat per defensar-se.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)