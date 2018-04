Agustí aposta per bastir «Junts per Barcelona» i reclama investir Puigdemont

Carles Agustí ha entregat els avals aquest dilluns al matí Foto: ACN

Carles Agustí, candidat del PDECat a les primàries de Barcelona, ha reclamat aquest dimarts posar en marxa una candidatura a l'estil de Junts per Catalunya a la capital catalana per tal d'aglutinar totes les sensibilitats de l'independentisme més enllà de les sigles de partit. Aquesta petició encaixa, també, amb la voluntat que ha expressat Agustí d'aconseguir la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat en un moment d'incertesa sobre el futur de la legislatura."Junts per Barcelona seria un nom ideal", ha apuntat el candidat després d'un esmorzar amb periodistes. "Caldria englobar tots els partits independentistes i també els moviments veïnals", ha apuntat Agustí, que ha indicat que el seu projecte "surt a guanyar" les primàries del PDECat a les la capital catalana, en les quals s'enfrontarà a Neus Munté . "Fem una crida a tothom de Junts per Catalunya i als associats que volen que s'investeixi Puigdemont", ha recalcat el responsable de Govern Obert de la Diputació de Barcelona, que també ha demanat "mantenir presència al carrer".En el marc de les propostes concretes, Agustí ha indicat que és partidari de posar en marxa un "sou digne de ciutat" que se situï al voltant dels mil euros mensuals. "Això s'ha de fer amb un pacte a múltiples bandes, amb una entesa de ciutat a través de taxes", ha recalcat el candidat del PDECat, que també ha reclamat una "segona descentralització" de la ciutat que passi per donar més presència als barris.

