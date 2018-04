El mercat de la influència

Les xarxes socials operen com un recurs molt poderós, simultàniament mecanisme de control, manipulació i innovació en la societat

de la informació s'han format a partir de les bases establertes per Denis McQuail en el llibre Mass Communication Theory, publicat en el llunyà 1987. Tres dècades després, comprovem que els trets fixats per aquest expert per caracteritzar les empreses convencionals de premsa, ràdio i televisió es poden aplicar a les xarxes 2.0.constitueixen una indústria creixent i en mutació que crea ocupació, produeix béns i serveis i alimenta sectors afins. A més, formen una institució autònoma, ja que desenvolupen les seves pròpies regles, les quals les enllacen amb la societat. Igualment, operen com un recurs molt poderós, simultàniament mecanisme de control, manipulació i innovació en la societat.on es discuteixen els assumptes públics, en l'ordre nacional i en l'internacional. Són una font dominant de definicions i imatges de la realitat per als individus aïllats, però també ho són a escala col·lectiva, perquè expressen valors i judicis normatius que es barregen amb les notícies i l'entreteniment.per a les marques. No saben quan s'apagarà aquesta efervescència, ni tan sols si ho farà. De manera que, com addueixen els seus responsables, no tenen més remei que continuar gastant en els influencers d'aquests suports, sense que això signifiqui que puguin reduir dràsticament la inversió en altres partides del pressupost per a promoció.el somni absolut dels directius d'aquestes organitzacions si tinguessin la capacitat de ser infal·libles a l'hora de desxifrar-la. En plena era del descrèdit i del relativisme groller, com es pot imaginar un mecanisme tan perfecte que obligui milions de consumidors del món sencer a abandonar una sèrie d'objectes o comportaments cada poc temps, molt abans que s'hagin gastat o esgotat?aquests capricis i encara ho és menys endevinar quins ocuparan el seu lloc. Per aquesta raó, és tan important comptar amb el favor dels que ajuden a organitzar i orquestrar aquests moviments: els prescriptors, bé siguin professionals famosos o estrelles digitals. En essència, les tendències són fenòmens de polarització mitjançant els quals un article o una pràctica sedueixen un altíssim nombre de ciutadans, o, millor dit, clients.la qual cosa contribueix a confondre tant els productors i venedors com els compradors. En canvi, el seu ímpetu es pot domesticar si s'orienta adequadament amb l'acció del màrqueting, la publicitat i les relacions públiques. Els influencers, elevats ells mateixos a la categoria de marca, són uns agents imprescindibles en aquest engranatge comercial, i cada dia, cada minut, cada segon… s'ocupen de mostrar-ho i demostrar-ho.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)