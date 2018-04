Barcelona recorda l'últim domicili on va viure Lluís Companys

Barcelona recorda el darrer domicili on va viure el president Lluís Companys. En el marc de la setmana de la Primavera Republicana , l’Ajuntament de la capital catalana ha inaugurat aquest dimarts un faristol de memòria al número 663 de la Gran Via de les Corts Catalanes, per recordar la figura del president màrtir.En l’acte el primer tinent d’alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, i el comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes, han descobert un faristol informatiu dedicat al president republicà de la Generalitat. El faristol documenta la vida del president de la Generalitat i assenyala el punt exacte de l’últim domicili oficial de Companys. Pisarello ha destacat la figura del president afegint que “aquest homenatge és un intent de connectar les tradicions republicanes històriques amb el republicanisme actual, les dues basades en idees com la llibertat, la igualtat i la fraternitat”. Pisarello també ha assegurat que recordant figures com les de Companys “recuperem el passat, per construir un present i un nou futur”.Respecte a l'actualitat, el tinent d'alcalde ha volgut afegir que “en els moments difícils d’ara no podem renunciar al fet que les idees republicanes siguin criminalitzades i arraconades com ja ho van fer els vells tribunals d’ordre públic franquista”. També ha assegurat que “hem de ser capaços de defensar idees comunes i ser fidels al llegat de Companys”.La col·locació d’aquests tipus de faristols s’emmarca en la setmana de la Primavera Republicana, un ampli programa d’activitats i senyalitzacions de memòria impulsat pel comissionat de Programes de Memòria.

