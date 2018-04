VÍDEO El desafortunat comentari de Cárdenas a una noia amb paràlisi cerebral

📡 Os contamos la historia de superación de Miriam Fernández, nació con una parálisis cerebral que le afectaba la movilidad de las piernas. Su familia biológica la dio en adopción al no poder cuidarse de ella. #HoraPuntaTVE #HoraPuntaExprés pic.twitter.com/KPbhJ3EcMi — Hora Punta TVE (@HoraPuntaTVE) 16 d’abril de 2018

Javier Cárdenas, a una chica con parálisis cerebral: "¿Y tú tienes parálisis cerebral? ¡Joder, quién la quisiera!". A este tipo le pagamos entre todos un sueldo. pic.twitter.com/OIbWhQZWI8 — PabloMM (@PabloMM) 17 d’abril de 2018

Minutos antes, Cárdenas en un alarde de,... de lo que es, le había preguntado:"¿pero tienes parálisis cerebral? ¡Quién la tuviera!"en plan chascarrillo que deja dos cosas claras. Cárdenas seguramente era del bando de los insoportables de la clase y,fijo, nunca ha sufrido bullying — Diego Villacorta (@DiegoViya) 16 d’abril de 2018

“¿Y tú tienes parálisis cerebral? ¡Joder, quién la quisiera!”



Cárdenas es cada noche más cuñado. En serio, que lo quiten de ahí😰 #HoraPuntaTVE — Roberto S. Caudet (@RobertoSCaudet) 16 d’abril de 2018

“¿Y tú tiene parálisis cerebral? Joder, quién la quisiera” Buena, Cárdenas, muy adecuado #HoraPuntaTVE — Eva (@weightlessev) 16 d’abril de 2018

Ojo, siguiente perla. ¿Y tú tienes parálisis cerebral? Quién la quisiera.. — Irene Subiela (@IreneHamby) 16 d’abril de 2018

Te has cargado la entrevista hijo — carmen (@CarmenSomoano) 16 d’abril de 2018

El programa Hora Punta de TVE, presentat per Javier Cárdenas, va mostrar aquest dilluns el testimoni de Miriam Fernández, una autèntica història de superació. La noia, de 28 anys, va néixer amb una paràlisi cerebral que li afectava la mobilitat de les cames.La seva família biològica, amb pocs recursos econòmics, la va donar en adopció. Avui, la Miriam ha aconseguit ser actriu i cantant. A més, va guanyar la segona edició del concurs Tú sí que vales de Telecinco i va ser campiona d'Espanya de natació adaptada.La conversa amb Javier Cárdenas va tenir sempre un to emotiu, fins i tot d'admiració per part del presentador. La xerrada, però, en un moment donat se'n va anar en orris.Cárdenas estava alabant la capacitat de superació de la seva convidada i la seva fortalesa mental. Una superació que havia fet tota sola. I llavors el presentador va deixar anar: "¿Y tú tienes parálisis cerebral? ¡Joder! ¡Quién la quisiera!" (podeu veure al vídeo, a sota).El comentari no ha passat desaparcebut a les xarxes socials, on Cárdenas ha rebut un munt de crítiques. Us en recollim algunes.

