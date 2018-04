Roger Torrent es reunirà amb membres de l'ONU a Ginebra

El president del Parlament, Roger Torrent, es reunirà aquest dimecres i dijous amb membres de Nacions Unides (ONU) a Ginebra amb l’objectiu de defensar els drets polítics de tots els diputats i denunciar les "ingerències il·legítimes" de l’Estat al Parlament.Torrent també mantindrà contactes amb diversos càrrecs electes del país. El viatge del president es produeix sis dies després que el Tribunal Suprem tornés a impedir per segona vegada al diputat Jordi Sànchez sotmetre's al debat d’investidura, fent cas omís a les mesures cautelars dictades del comitè de Drets Humans de l'ONU en què instava l'Estat a respectar els seus drets polítics.El president del Parlament ja va advertir a l'inici del seu mandat que abocaria els seus esforços a garantir els drets del 135 diputats de la cambra catalana, alguns dels quals es troben en presó preventiva per ordre del jutge del Suprem, Pablo Llarena, que instrueix la causa contra la cúpula del procés. Des de llavors, els partits independentistes han proposat fins a tres candidats diferents per investir president, però el magistrat els ha vetat tots tres tot i no haver-hi encara cap sentència ferma que limiti els seus drets polítics.El viatge de Torrent coincideix també amb l'onada de declaracions contundents dels diputats empresonats, que van mostrar-se molt crítics davant Llarena durant les declaracions indagatòries. Tant Junqueras, com Sànchez i Cuixart, van denunciar la criminalització de l'independentisme i van acusar el magistrat de vulnerar els drets fonamentals i de no ser imparcial.

