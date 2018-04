Els beneficis fiscals per exaltar Franco

El rei i Franco quan aquest li va donar l'alternativa. Foto: Arxiu ND

Donar diners a la Fundació Francisco Franco desgrava. De manera sorprenent, tal com explica avui El Periódico, un total de 847 persones pagaran menys diners a Hisenda per haver fet una donació a l'entitat.La Fundació Francisco Franco va néixer l'any 1976. Es va constituir per “difondre i promoure l'estudi i el coneixement sobre la vida, el pensament, el llegat i l'obra de Francisco Franco Bahamonde, en la seva dimensió humana, militar i política”.El president de l'entitat, el general retirat Juan Chicharro, considera aquests beneficis fiscals “lògics”. I ho justifica de la següent manera: “Som una fundació legal i tenim avantatges com les altres. La llei no explicita que les fundacions hagin de tenir una ideologia determinada”.Així, segons explica el rotatiu, si algú entrega 150 euros a la fundació, “realment” només en pagarà 37,50 perquè Hisenda li “finança” els 112,5 euros restants (el 75%).El PSOE ha presentat una moció al Senat on demana treure la Fundació Francisco Franco de la llista de fundacions, i així eliminar-ne els beneficis fiscals.

