Deu clàssics catalans que tornen a les llibreries aquest Sant Jordi

Cansat de novetats i de les llistes efímeres dels més venuts? Cansat d'obres de poca transcendència, de petjada curta i d'ambicions minses? No hi ha dubte: la teva opció per aquest Sant Jordi són els clàssics, que mai no fallen. Aquest any arriba amb molt bones reedicions, recuperacions i posades al dia de clàssics catalans que demostren que hi ha textos, autors i dèries que mai no passen de moda.Primer dels quatre volums de Víctor Català que aplega els reculls Jubileu (1951) i Vida mòlta (1950), els últims escrits per Caterina Albert durant el bienni 1948-1949, en una precisa edició de Blanca Llum Vidal. De la mateixa editorial, també la reedició ampliada d' El mar, de Blai Bonet, i l'imprescindible La Mort i la Primavera, de Mercè Rodoreda Publicada l'any 1959, de seguida es va convertir en un referent del reporterisme fet novel·la. Escrita amb gran fluïdesa i agilitat narrativa, Espinàs hi explica l'epopeia d’un camioner: un tros de vida normal narrada amb l'enginy literari del gran autor clàssic viu de la nostra literatura.Francesc Trabal és un dels narradors més brillants de la literatura catalana. D'ironia sagaç i un humor absurd i corrosiu, que captura la buidor i la insatisfacció en les relacions humanes dins la societat benestant de principis del segle XX. El volum aplega les seves darreres aventures literàries, entre les quals Vals, considerada la seva gran obra mestra.Edicions 62 reedita el llibre en motiu dels 15 anys de la mort de l'autor. Un "manifest generacional" i un relat que transita per la cultura de masses i el món del cinema, amb l'homosexualitat exposada per primera vegada en la literatura catalana. Peces que conformen una obra singular, referencial i absolutament vigent.Potser l'obra més inspirada de C.A. Jordana. Escrita el 1950 a l'exili, explica la vida de dos nois del carrer de Xile que han d’espavilar-se com poden en un món que resulta engrescador, però que no els ofereix cap protecció. Tot conduït per una prosa àgil i brillant, amb una fonda petjada psicològica.Un original del 2004, que el poeta Enric Casasses va escriure expressament per a l'actriu Laia Mendoza, i que es va estrenar a la sala Planeta de Girona el mes novembre d'aquell any. Complex de dir tècnicament, on veiem una actriu real que agafa un text que existeix, per veure què es pot fer en un teatre. Una raresa esplèndida en una edició magnífica.L'únic llibre inèdit de Manuel de Pedrolo, que va regalar a la seva filla Adelais quan aquesta tenia quinze anys i que ara recupera Comanegra. Un autor que es mostra còmplice, íntim, personal i proper. També a la mateixa editorial, la recuperació de La terra prohibida i de L'emperador, el llibre maleït de Jordi Coca Un recull de proses i notes disperses escrites majoritàriament a les dècades de 1950 i 1960, on podem tastar el talent en la prosa inimitable de Pla. Un llibre fins ara inèdit, i que mostra alguns pics de geni d'un autor irrepetible.Finals de la dècada dels 20. Bertrana, de 34 anys, arriba a la Guinea, un indret exòtic, absolutament desconegut. Allà, durant tres anys, es dedica a descriure la seva naturalesa i a escriure sobre la seva gent. Una delícia de la literatura de viatges, i de la bona literatura.Les aventures d'un personatge fascinant i fantàstic, a tots nivells, que viu a través dels segles canviant de condició sexual. Arribat a la Barcelona de l’any 1000, viurà diferents períodes de la història catalana: de company de Jaume I en la conquesta de les Balears a fotògraf a la ciutat en plens anys 30. A la mateixa editorial, també Els orangutans, el gran clàssic de Joaquim Carbó reeditat cinquanta anys després de la seva publicació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)