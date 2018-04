Les entitats reclamen repetir el ple per desbloquejar la multiconsulta de Barcelona

Menéndez (FAVB), Planas (Aigua és Vida) i Duch (Tanquem els CIE). Foto: Jordi Bes

Les entitats ciutadanes que havien presentat preguntes per ser sotmeses a la multiconsulta que el govern d'Ada Colau volia celebrar abans de l'estiu no llencen la tovallola malgrat que el ple municipal de fa una setmana la tombés . La presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Ana Menéndez, ha instat els grups municipals a "retractar-se" com ja ha fet la CUP i promoure la repetició del ple per no impedir la celebració de la multiconsulta. Estan disposades a arribar fins als tribunals si no hi ha una rectificació.Al ple van arribar finalment dues preguntes d'iniciativa ciutadana que els partits van refusar: una per preguntar sobre la gestió pública de l'aigua –promoguda per Aigua és Vida i altres entitats-, que és la més polèmica, fins al punt que Colau ha acusat Agbar de pressionar als grups i per la via judicial per evitar la multiconsulta, i una altra –de Tanquem els CIE i altres associacions- per fer el canvi de nom de la plaça de l'esclavista Antonio López per la d'Idrissa Diallo, que va morir al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca.El primer pas que han fet les entitats ha estat demanar als partits que es retractin. També volen veure l'informe previ del secretari sobre la votació del ple, i han demanat informes a la comissió d'empara de la multiconsulta –que es reuneix aquest dijous, si bé no seria vinculant-, i a la síndica de Greuges de Barcelona i al de Catalunya. Confien que no calgui anar més enllà i que els partits decideixin repetir el ple, però aniran més enllà si cal: podrien presentar un recurs de reposició a l'Ajuntament i, en última instància, un recurs contenciós als tribunals.En opinió de Menéndez, el vot contrari a la iniciativa va ser "il·lícit" i "un insult" perquè "se saltava el reglament" de participació ciutadana aprovat fa uns mesos. No veuen cap motiu jurídic perquè els grups refusessin les preguntes, ja que, segons el reglament, només podien fer-ho si no s'adequaven a l'ordenament jurídic. El motiu del rebuig és polític, a parer de les entitats, i també hi veuen la influència d'Agbar. "Som víctimes col·laterals d'aquest any de final de mandat en què estem immersos", ha destacat Menéndez. "A banda de decisions partidistes, es deu també al segrest de la democràcia per part de la multinacional Agbar", ha criticat la portaveu d'Aigua és Vida, Míriam Planas.Segons ella, els grups, excepte la CUP, els havien manifestat hores abans que "en cap cas" votarien en contra de les preguntes. Menéndez s'ha mostrat convençuda del fet que el rebuig "s'ha desencadenat pel posicionament de la CUP" de votar-hi en contra, cosa que també va defensar Colau en el ple. Mercè Duch, de Tanquem els CIE, ha afegit que no se'ls va ocórrer preguntar què votarien perquè veien el ple com un tràmit "per donar via lliure" a la multiconsulta. Les associacions han admès que van sentir "vergonya" de la votació en contra de les preguntes, que venien avalades per més de 41.000 signatures en total.Les entitats també han intentat fins a cert punt excusar el vot d'alguns partits, que ho han afegit als motius polítics i les pressions d'Agbar. "Concedim el dret encara a una certa inexperiència en l'aplicació del reglament", ha indicat Menéndez, que ha agregat que "alguns van votar amb el desconeixement de l'instrument", si bé també ha dit que estaven prèviament informats pel secretari municipal sobre què es votava. Planas també ha atribuït el posicionament a la "inexperiència" en la participació ciutadana. "Creiem que no ens mereixem els representants en aquell dia, i per això els convidem a retractar-se", ha destacat Menéndez.De la pregunta sobre el canvi de nom de la plaça Antonio López pel d'Idrissa Diallo se n'ha parlat poc aquests dies. Duch considera que s'ha perdut una oportunitat de donar veu a més de 200.000 persones majors de 16 anys i empadronades a Barcelona que no poden votar a les eleccions, com ara immigrants de determinats països, i ha lamentat que "el camí de la reparació" de Diallo, el cadàver del qual finalment s'ha pogut repatriar a Guinea, "ha trobat un altre entrebanc", ara amb el canvi de nou. "Ens sembla vergonyós que s'hagi bloquejat per tots els veïns a qui una vegada més se'ls impedeix tenir veu i vot", ha admès.La demanda de les entitats ha tingut una resposta gairebé immediata de la líder de Ciutadans, Carina Mejías, la qual ja ha advertit que no pensa rectificar el vot contrari a la multiconsulta perquè "només s'ajusta als interessos polítics del govern de Colau". A parer seu, "aquí no hi ha preguntes sobre temes prioritaris, aquí el que es pretén és ressuscitar promeses electorals de Barcelona en Comú que han fracassat". A més, la veu com un intent d'utilitzar-la "com un instrument d'autopropaganda al final d'una legislatura fracassada i acabada". Ha afegit que hi ha "múltiples dubtes sobre la legalitat" de la iniciativa, i ha carregat contra els "costos desorbitats". Per ara s'han limitat a 179.000 euros

